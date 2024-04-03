Катышки на одежде всегда вызывают у нас негативные эмоции, ведь они делают образ дешевым и неухоженным.

Многие думают, что убрать катышки на одежде практически невозможно, но это не так. Избавиться от этой ненавистной проблемы вполне реально с хорошими советами.

Как убрать катышки на одежде

Да, это ужасно приятно срывать катышки одну за другой, но есть ли лучший способ избавиться от них? Вот несколько идей, как убрать катышки на одежде.

Если катышки ограничены небольшим пространством, вы можете использовать скотч.

Прижмите липкую сторону к участку, на котором нанесена стрижка, а затем поднимите ее.

Валик для волос на липучке также является отличным инструментом для того, чтобы убрать котышки на одежде.

Покатайте его по ткани, чтобы задеть катышки и приподнять их.

Под рукой нет бигуди?

Это может показаться странным, но вы можете брить свою одежду. Натяните ткань и осторожно проведите новой одноразовой бритвой по острым частям. (Конечно, не делайте этого, пока одежда находится на теле) Это не сработает на свободных вязаных вещах, поскольку лезвие слишком много тронет.

Используйте расческу для пилинга.

Это расческа, разработанная с учетом того, как убрать катышки на одежде. Как бритвой, вы можете провести им по своей одежде, чтобы поймать и удалить брызги. В отличие от бритвы, она не имеет острого лезвия, поэтому прикладывать ее к любимой верхней части чуть менее стрессово.

Источник: cleanipedia

Читайте также:

Как стирать вещи, чтобы не было катышек: поможет один секрет

Что сделать, если любимый свитер колется: советы, которые сделают его приятным на ощупь

Как убрать катышки из одежды: можно справиться без специальной машинки