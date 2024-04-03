Плесень, грибок и бактерии могут быть причиной того, что вам придется думать, как избавиться от запаха в стиральной машине.

Politeka расскажет, какие методы эффективны в борьбе с этой проблемой.

Как избавиться от запаха в стиральной машине

Сначала очистите уплотнитель.

Вы можете избавиться от запаха в стиральной машине в три простых шага. Смешайте равные части белого уксуса и воды. Смочите мягкую ткань в растворе. Очистите любую плесень и плесень в уплотнении и вокруг него.

Затем вымойте контейнер для стиральных средств.

Оставьте ящик замоченный в растворе уксуса и воды. Используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы очистить любые упрямые следы.

Не забудьте опорожнить фильтр.

Застой воды может способствовать появлению неприятных запахов.

Добавьте в машину консистенции для удаления запахов.

Мы рекомендуем добавить ¼ стакана белого уксуса и ¼ стакана воды в ящик для стиральных средств и 2 стакана уксуса в барабан.

Наконец запустите горячий цикл на вашей машине.

Если стиральная машина имеет чистый цикл, используйте это. Это поможет окончательно избавиться от запаха в стиральной машине. Дополнительные советы Теперь у вас есть чистая, свежая стиральная машина. Вот несколько основных советов, чтобы предотвратить повторное появление запахов и не думать в будущем, как избавиться от запаза в стиральной машине. После использования дайте стиральной машине проветриться. Мы рекомендуем оставить дверцу открытой, чтобы она могла полностью высохнуть, чтобы предотвратить накопление плесени и плесени. Регулярно чистите стиральную машину. Делать это нужно хотя бы раз в месяц. Не переусердствуйте, добавляя моющее средство. Чем больше моющего средства, тем больше мыльной пены.

Источник: cleanipedia

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