Плесень, грибок и бактерии могут быть причиной того, что вам придется думать, как избавиться от запаха в стиральной машине.
Politeka расскажет, какие методы эффективны в борьбе с этой проблемой.
Как избавиться от запаха в стиральной машине
Сначала очистите уплотнитель.
Вы можете избавиться от запаха в стиральной машине в три простых шага. Смешайте равные части белого уксуса и воды. Смочите мягкую ткань в растворе. Очистите любую плесень и плесень в уплотнении и вокруг него.
Затем вымойте контейнер для стиральных средств.
Оставьте ящик замоченный в растворе уксуса и воды. Используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы очистить любые упрямые следы.
Не забудьте опорожнить фильтр.
Застой воды может способствовать появлению неприятных запахов.
Добавьте в машину консистенции для удаления запахов.
Мы рекомендуем добавить ¼ стакана белого уксуса и ¼ стакана воды в ящик для стиральных средств и 2 стакана уксуса в барабан.
Наконец запустите горячий цикл на вашей машине.
Если стиральная машина имеет чистый цикл, используйте это. Это поможет окончательно избавиться от запаха в стиральной машине.
Дополнительные советы
Теперь у вас есть чистая, свежая стиральная машина. Вот несколько основных советов, чтобы предотвратить повторное появление запахов и не думать в будущем, как избавиться от запаза в стиральной машине.
После использования дайте стиральной машине проветриться.
Мы рекомендуем оставить дверцу открытой, чтобы она могла полностью высохнуть, чтобы предотвратить накопление плесени и плесени.
Регулярно чистите стиральную машину.
Делать это нужно хотя бы раз в месяц.
Не переусердствуйте, добавляя моющее средство.
Чем больше моющего средства, тем больше мыльной пены.
Источник: cleanipedia
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