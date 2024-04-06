Приближается Пасха, а значит, и процесс приготовления пасхальной паски, рецептов которой существует теперь множество.

Имеет свой рецепт пышной, нежной и вкусной паски и звезда «1+1» Маричка Падалко , пишет Politeka.net.

Им и решила поделиться телеведущая на своей странице в Инстаграм.

Для приготовления по рецепту Марички Падалко понадобятся 700 граммов муки, 150 мл молока, 6 яиц, 160 г масла, 1 стакан сахара, 40 г дрожжей (в брикете, не сухие), 1 ч/л ванилина, немножечко соли, изюм, цукаты, орешки по вкусу.

Ход приготовления паски следующий: сначала нагреваем молоко до комнатной температуры, разводим в нем дрожжи и 1 ст/л сахара. Добавляем в эту смесь 200 г просеянной муки. Тщательно перемешиваем, накрываем полотенцем и на 30 минут ставим в теплое место.

«Тем временем отделяем желтки от белков. Белки прячем в холодильник. К желткам добавляем весь сахар и тщательно перемешиваем, пока сахар полностью не растворится, а смесь не станет белой. Растапливаем масло (я делаю это в микроволновке) и даем ему остыть», - рассказала звезда «1+1» о ходе приготовления паски.

Совершенный рецепт паски.

Тем временем смесь в теплом месте должна была увеличиться вдвое в объеме – добавляем туда перетертые желтки, масло, ванилин и соль.

«Тесто резко "упадет", не пугайтесь. Позже оно поднимется еще раз», - заверила Маричка Падалко.

Белки для паски следует взбить в густую белую непрозрачную пену.

«Это важно! Не просто венчиком тяп-ляп, а лучше миксером или комбайном», - подчеркнула телеведущая.

Теперь к тесту следует добавить оставшуюся муку – ее, кстати, необходимо просеять. И, наконец, добавляем белки.

«Перемешиваем все очень осторожно, без вымешивания. Просто качественно перемешать как бы оберегая его объем», - отметила Маричка Падалко.

Теперь готовое тесто для паски снова ставим в теплое место, чтобы оно вдвое увеличилось в объеме. Перед тем, как дальше работать с тестом, уже можно включить духовку на разогрев.

Добавляем в тесто изюм.

«Чтобы он не "опустил" паски, распаренный изюм перед тем, как добавить к тесту, можно обвалять в муке», - поделилась советом Маричка Падалко.

Теперь оставляем тесто с изюмом или цукатами еще немного постоять в тепле, а пока готовим формочки.

«Я использую бумажные формочки. Смазываю их растительным маслом. По моему опыту это во-первых быстрее и удобнее, чем маслом, а главное – паски потом легко от них отходят», – поделилась своим опытом по приготовлению паски звезда «1+1».

Следующий шаг – заполняем половину формы тестом и оставляем на 15 минут в тепле, чтобы вновь подошло. Теперь отправляем паски в духовку на 35 мин при температуре 170 С, выше не надо.

Заготовку глазури Маричка Падалко просто купила в магазине и перемешала с белками.

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