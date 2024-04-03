Чтобы вывести пятна от воды на потолке, вам не обязательно вызывать специалистов или покупать очень дорогие средства: все гораздо проще. Хотя, отдельные случаи предусматривают вызов строителя или сантехника.
Politeka расскажет, что нужно делать, когда вы обнаружили пятно на потолке.
Как удалить пятна от воды на потолке
Если на потолке есть пятно от воды, у вас, вероятно, протекание: это более актуальная проблема, чем пятна на потолке. Вам нужно будет найти и устранить утечку, прежде чем она может нанести серьезный вред вашему дому – вот несколько советов, которые помогут вам:
Определив пятно, прежде чем предпринимать дальнейшие действия, найдите причину появления пятна.
Если пятно усиливается во время дождя, вероятно это течет крыша. Звоните строителю.
Если оно ухудшается даже в сухую погоду, то скорее всего протекает труба. Звоните по сантехнике.
Как удалить пятна от воды на потолке без окрашивания
После устранения утечки вы все еще должны решить проблему «коричневого пятна на потолке». Эти пятна не исчезают сами по себе, и даже если вы планируете перекрасить потолок позже, вам следует сначала отбелить и очистить участок, чтобы обеспечить лучшее покрытие.
Накройте пол под зоной, где вы будете работать, и наденьте перчатки и очки. Убедитесь, что комната хорошо проветривается.
Смешайте 1 часть отбеливателя с 3 частями теплой воды . Если у вас цветной потолок, используйте кислородный отбеливатель, а не хлорный.
Смочите губку в смеси и, стоя на стойком табурете или стремянке, протрите пятно.
Промойте другую губку, смоченную в чистой воде, затем высушите область кухонным полотенцем.
Если пятно все еще видно, оставьте его полностью высохнуть в течение ночи, прежде чем пытаться замазать.
Как удалить пятна от воды с потолка с помощью окрашивания
Может возникнуть искушение перекрасить потолок и надеяться на лучшее, но пятна от воды обычно начинают проступать через новый слой краски, если их не обработать. Это значит, что вам нужно будет покрыть пятна от воды на потолке веществом, которое вода не растворит.
Попытайтесь отбелить пятно описанным выше способом.
Если вокруг пятна рассыпана или отслоена краска, удалите ее скребком перед отбеливанием.
После того как пятно отбелено и высушено, нанесите на него грунтовку на масляной основе и оставьте ее сохнуть на ночь.
Если необходимо, нанесите второй слой и дайте ему высохнуть. Это должно помочь предотвратить просвечивание пятна.
Выберите краску или грунтовку, разработанную специально для покрытия пятен, чтобы добиться лучшего покрытия. На упаковке может быть надпись "блокировка пятен" или "герметик пятен". Заранее убедитесь, что он предназначен для использования с пятнами от воды, и следуйте инструкциям продукта во время нанесения.
Когда вы закончите обработать пятно, снова покрасьте потолок, как обычно и убедитесь, что вам удалось удалить пятна от воды на потолке.
Источник: cleanipedia
Читайте также:
Как вывести жирные пятна из одежды: несколько простых шагов
Как легко вывести масляные пятна из одежды: интересные секреты и лайфхаки
Как вывести жирные пятна из одежды: поможет подручное средство