Важно определить и устранить основную причину пятен от воды, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение и возможное развитие плесени.

Чтобы вывести пятна от воды на потолке, вам не обязательно вызывать специалистов или покупать очень дорогие средства: все гораздо проще. Хотя, отдельные случаи предусматривают вызов строителя или сантехника.

Politeka расскажет, что нужно делать, когда вы обнаружили пятно на потолке.

Как удалить пятна от воды на потолке

Если на потолке есть пятно от воды, у вас, вероятно, протекание: это более актуальная проблема, чем пятна на потолке. Вам нужно будет найти и устранить утечку, прежде чем она может нанести серьезный вред вашему дому – вот несколько советов, которые помогут вам:

Определив пятно, прежде чем предпринимать дальнейшие действия, найдите причину появления пятна.

Если пятно усиливается во время дождя, вероятно это течет крыша. Звоните строителю.