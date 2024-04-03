Если есть влажный остаток мочи, воспользуйтесь старым полотенцем или абсорбирующими бумажными полотенцами, чтобы промокнуть мокрый участок и очистить ковер от кошачьей мочи. Вы хотите впитать как можно больше жидкости. Однако никогда не трите пятна от мочи, поскольку это затолкнет их дальше в ковер.

Создайте очистительную смесь

Смешайте раствор равных частей белого уксуса и воды и щедро протрите пораженный участок. Чтобы избежать возможного повреждения ковра, лучше сначала испытать смесь на незаметном участке. Оставьте на 30 минут. Именно за это время смесь должна подействовать, чтобы хорошо очистить ковер от кошачьей мочи.

Совет: поставьте перевернутую корзину для белья на пораженный участок, чтобы люди не ходили по нему, пока вы ждете, пока средство воздействует.