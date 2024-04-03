Чтобы очистить ковер от засохшей кошачьей мочи вам нужно немного: всего лишь несколько домашних продуктов помогут вам справиться с этой проблемой.
Как очистить ковер от засохшей кошачьей мочи за 5 простых шагов
Защитите свои руки
Для гигиены наденьте пару резиновых перчаток. Если нет, убедитесь, что вы тщательно вымыли руки после подхода к кошачьей моче. Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, прикосновение к выделениям, зараженным токсоплазмой, может повлечь за собой множество проблем со здоровьем.
Очистите жидкость
Если есть влажный остаток мочи, воспользуйтесь старым полотенцем или абсорбирующими бумажными полотенцами, чтобы промокнуть мокрый участок и очистить ковер от кошачьей мочи. Вы хотите впитать как можно больше жидкости. Однако никогда не трите пятна от мочи, поскольку это затолкнет их дальше в ковер.
Создайте очистительную смесь
Смешайте раствор равных частей белого уксуса и воды и щедро протрите пораженный участок. Чтобы избежать возможного повреждения ковра, лучше сначала испытать смесь на незаметном участке. Оставьте на 30 минут. Именно за это время смесь должна подействовать, чтобы хорошо очистить ковер от кошачьей мочи.
Совет: поставьте перевернутую корзину для белья на пораженный участок, чтобы люди не ходили по нему, пока вы ждете, пока средство воздействует.
Высушите ковер
Тщательно промокните участок бумажными полотенцами или тканью. Это должно помочь полностью очистить ковер от кошачьей мочи.
Убедитесь, что пятно исчезло
Повторите процесс столько раз, сколько нужно (может потребоваться несколько подходов, чтобы удалить все пятно).
Источник: cleanipedia
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