Наше руководство о том, как чистить диван , куртку и прочее из искусственной кожи , покажет вам разумные способы удаления всех типов пятен.

Искусственная кожа – это название различных синтетических изделий, имитирующих кожу, таких как полиуретан и винил. То, что он выглядит как кожа, не означает, что вы можете обращаться с ним так же.

Итак, читайте дальше, чтобы ваша искусственная ткань снова выглядела невероятно.

Как чистить диван из искусственной кожи и другие вещи

Следующие шаги работают для чистки вещей из искусственной кожи от диванов до сумок и ремней до обуви.

Для общего ухода регулярно протирайте диван тряпкой, смоченной в теплой воде.

Используйте сухую ткань, чтобы удалить остатки жидкости.

Чтобы удалить незначительные следы или пятна, добавьте небольшое количество мягкого моющего средства в теплую воду.

Смочите в неабразивной ткани и отожмите избыток воды.

Используйте ткань, чтобы осторожно протереть пятно, пока оно не исчезнет.

Прополощите ткань в пресной воде, чтобы удалить мыльный раствор.

Потрите диван тряпкой, чтобы удалить остатки.

В завершение протрите диван мягкой тканью из микрофибры.

Помните, что никогда не используйте абразивные ткани или агрессивные химические вещества, такие как отбеливатели, на вещах из искусственной кожи.

Как чистить куртку из искусственной кожи

Хотя для чистки куртки из настоящей кожи может понадобиться помощь профессионала, одежду из искусственной кожи чистить просто. Большинство изделий можно стирать в стиральной машине. Кроме того, этикетка по уходу укажет вам, можно ли класть его в машину. Если все готово, вот как постирать куртку из искусственной кожи и другую одежду:

Выверните свою одежду из искусственной кожи наизнанку.

Поместите вещь в мешок для деликатных вещей/сетку для стирки.

На стиральной машине выберите приложение для деликатных вещей с холодным циклом и низким отжимом.

Используйте мягкое моющее средство (жесткие средства могут сделать материал более жестким и повредить его).

Уложите вещь ровно или повесьте ее, чтобы высушить на воздухе, а не использовать сушильную машину.

Во время глажки никогда не используйте утюг непосредственно для искусственной кожи – вместо этого распаривайте морщинки.

Как видите, чистить искусственную кожу просто.

Источник: cleanipedia

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