Закуски с крабовыми палочками, как и салаты, пользуются огромной популярностью, а все потому, что готовить их очень быстро и просто.

Готовить некоторые закуски с крабовыми палочками даже быстрее и проще, чем знаменитый Крабовый салат.

Рецептом такой простой и быстрой в приготовлении закуски с крабовыми палочками и поделилась автор страницы в Инстаграм Анна Корниенко.

Ингредиенты нужны следующие: крабовые палочки, два отварных куриных яйца, твердый сыр, тарталетки, майонез, соль по вкусу.

Рецепт легкой и вкусной закуски с крабовыми палочками.

Крабовые палочки, яйца и сыр выкладываем в чашу блендера, добавляем майонез и соль. Смешиваем все ингредиенты и выкладываем в кондитерский мешочек.

Наполняем массой тарталетки. Вот и все, можно угощаться!

Со вкусами такой закуски можно экспериментировать. К примеру, добавить зелень, чеснок, а вместо обычного майонеза использовать домашний.

Рецепт легкой и вкусной закуски с крабовыми палочками.

Напомним, выбирая главный ингредиент для этой закуски, избегайте крабовых палочек с содержанием красителя E-171. Это отбеливающее вещество, которое может быть вредным.

Лучший состав продукта: 30% сурими, 30% воды, 30% крахмала и 10% примесей сои и специи. Если на упаковке проценты не указаны, лучше выбрать продукт, где сурими первый в списке.

Также обращайте внимание на форму крабовых палочек. Они должны быть упругими и целыми. Желтый оттенок свидетельствует о том, что крабовые палочки испорчены.

А вот мясо натурального краба следует искать в продуктах высочайшего качества. И по совсем другой цене.

Последние новости Украины:

Крабовый салат будет еще более сочным: хозяйка подсказала простой способ.

Рецепт нового блюда с крабовыми палочками: вкусно и быстро.

Рецепт нереально вкусного крабового салата со стола исчезнет первым.