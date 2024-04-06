Готовить некоторые закуски с крабовыми палочками даже быстрее и проще, чем знаменитый Крабовый салат.
Рецептом такой простой и быстрой в приготовлении закуски с крабовыми палочками и поделилась автор страницы в Инстаграм Анна Корниенко.
Ингредиенты нужны следующие: крабовые палочки, два отварных куриных яйца, твердый сыр, тарталетки, майонез, соль по вкусу.
Рецепт легкой и вкусной закуски с крабовыми палочками.
Крабовые палочки, яйца и сыр выкладываем в чашу блендера, добавляем майонез и соль. Смешиваем все ингредиенты и выкладываем в кондитерский мешочек.
Наполняем массой тарталетки. Вот и все, можно угощаться!
Со вкусами такой закуски можно экспериментировать. К примеру, добавить зелень, чеснок, а вместо обычного майонеза использовать домашний.
Рецепт легкой и вкусной закуски с крабовыми палочками.
Напомним, выбирая главный ингредиент для этой закуски, избегайте крабовых палочек с содержанием красителя E-171. Это отбеливающее вещество, которое может быть вредным.
Лучший состав продукта: 30% сурими, 30% воды, 30% крахмала и 10% примесей сои и специи. Если на упаковке проценты не указаны, лучше выбрать продукт, где сурими первый в списке.
Также обращайте внимание на форму крабовых палочек. Они должны быть упругими и целыми. Желтый оттенок свидетельствует о том, что крабовые палочки испорчены.
А вот мясо натурального краба следует искать в продуктах высочайшего качества. И по совсем другой цене.
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