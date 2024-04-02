Из крабовых палочек можно приготовить нежный, бюджетный и вкуснейший салат буквально за считанные минуты.

Хозяйка, которая поделилась этим рецептом крабового салата , советует готовить сразу двойную порцию.

«Ибо это очень вкусно, а главное просто», – говорит фудблогерка «Daria dish».

Для приготовления этого крабового салата нужны следующие привычные ингредиенты: крабовые палочки – 200 гр, огурец – 2 шт, кукуруза – 0,5 банки, домашний майонез – 1 ст,л, соль, перец.

Рецепт вкусного крабового салата по-новому.

Еще один ингредиент, который и придаст салату с крабовыми палочками нового вкуса – пекинская капуста (0,5 шт).

Все ингредиенты нарезаем соломкой, тщательно перемешиваем, добавляем соль и по желанию перец. Заправляем домашним майонезом и можно угощаться!

Рецепт вкусного крабового салата по-новому.

Для того чтобы приготовить домашний майонез предлагаем воспользоваться следующими простыми рецептами.

По одному из них понадобятся следующие ингредиенты: 1 яичный желток, 1/2 ч. л. горчицы, щепотка сахара, щепотка соли, 100 мл оливкового масла, 1/2 ч. л. лимонный сок.

Яичный желток хорошо взбиваем веничком с горчицей, солью и сахаром. В готовую однородную массу постепенно вливаем оливковое (можно заменить подсолнечным, а можно скомбинировать в пропорции 1:1) масло. Майонез по этому рецепту сбивать нужно не слишком быстро и не слишком медленно. Как только полученная масса начинает прилипать к веничку, можно считать майонез готовым. Чтобы он стал светлее, добавьте в майонез немного лимонного сока или яблочного или бальзамического уксуса.

Также майонез можно приготовить из целых яиц. Ингредиенты требуются: 1 яйцо, 150 мл подсолнечного масла, 0,5 ч. л. горчицы, 0,5 ч. л. соли, 0,5 ч. л. сахара, 1 ст. л. сока лимона.

Ход приготовления элементарен: достаточно все ингредиенты поочередно высыпать в емкость и взбить блендером.

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