Эти простые советы по высадке рассады перца, капусты, помодоров и других овощей помогут получить наилучший и вкусный урожай.

Выращивание рассады перца, помидоров, баклажанов, капусты – дело достаточно хлопотное и очень ответственное. Ведь необходимо заботиться и о правильном освещении, и о температурном режиме, а также других факторах. Не менее ответственен и процесс высадки рассады в открытый грунт.

Своими советами по высадке рассады поделилась фермер и автор блога в Инстаграм Юлия.

«Рассада может хорошо стоять в воде до недели, поэтому не паникуйте, если купили рассаду, а поехать на дачу нет возможности. Надо только менять воду», – отметила хозяйка.

Фермер призывает не переусердствовать с удобрениями.

«Вода всегда идет туда, где большая концентрация солей. Поэтому, если переборщить с удобрениями, можно увеличить концентрацию солей в почве, поэтому вода пойдет не к растению, а из нее в почву. Это начало конца», – предупредила хозяйка.

Как правильно высаживать рассаду в открытый грунт

Также Юлия отметила еще один момент.

«Не желательно смешивать навоз и пепел, потому что в таком случае нужный растению азот улетучивается. Зола состоит из 30% солей, поэтому если удобрить землю и еще и в лунки насыпать его горстями, можно получить беду, которую уже не вылечишь. А еще и оно будет выглядеть как бурая пятнистость. Поэтому с удобрениями всегда осторожно, даже с органическими», - говорит хозяйка.

Как правильно высаживать рассаду в открытый грунт

Что касается высадки рассады в открытый грунт, то фермер советует делать это вечером после солнечного дня.

Такая рассада укореняется гораздо лучше.

«Первая неделя – это акклиматизация, поэтому здесь нужен хороший полив. А уже после недели можно уменьшить полив, потому что корневая система тоже лучше развивается, когда ищет влагу в земле. Но не пересушите свои растения. Ко всему с умом», - поделилась еще одним советом по уходу за рассадой.

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