Лучший способ почистить зеркало без разводов – это знать правильно советы по его очистке.

Независимо от того, зеркало это в вашей ванной или зеркало в другом месте вашего дома, вы захотите, чтобы оно сияло и не имело разводов, а для этого нужно знать, как правильно его почистить.

Как почистить зеркало без разводов Итак, как почистить зеркало? Если ваши зеркала не слишком грязны или вы просто хотите украсить ванную комнату, когда к вам неожиданно пришли гости, то вам просто нужно быстро почистить их. Следуйте этим шагам, чтобы легко почистить зеркало. Не забывайте: уделяйте особое внимание загрязненным участкам, сначала проверьте чистящее средство на небольшом незаметном участке и всегда следуйте инструкциям по очистке зеркал с применением средства, которые можно найти на упаковке. Используйте моющее средство и воду.

Сначала разведите средство для мытья посуды в теплой воде. Губкой протрите зеркало раствором. Используйте круговые движения во избежание пятен и регулярно промывайте губку, чтобы удалить лишнюю влагу.

Кроме того, попробуйте смесь уксуса и воды.

Начните с смешивания раствора белого одноучастного уксуса с одночастичной водой. Затем губкой протрите раствор на зеркало. Как и с моющим средством и водой, всегда используйте круговые движения. Для лучших результатов налейте раствор в бутылку с распылителем и распылите его прямо на зеркало. Это обеспечит вам лучшее покрытие.

Если вы хотите, вы также можете использовать коммерческое средство для чистки стекла.

Сбрызните все зеркало чистящим средством. Протрите губкой, не забудьте промыть, чтобы удалить лишнюю жидкость.

Используйте ракель.

Это действительно секрет зеркала без разводов. Всегда работайте сверху вниз, скользя ракелем вниз по зеркалу, прежде чем провести из стороны в сторону, чтобы удалить последние следы спрея.

Используйте салфетку из микрофибры для полировки и обработки.

Если вы заметили оставшиеся следы, используйте чистую ткань из микрофибры, чтобы удалить их. Теперь ваше зеркало должно быть без разводов и сиять.

Регулярно чистите зеркала.

Начало рутины будет означать, что пятна будут менее вероятными, что делает работу гораздо быстрее и легче!

Источник: cleanipedia

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