Паркетный пол может стать поразительной особенностью вашего дома, если его хранить в хорошем состоянии.

Хорошо ухоженный паркетный пол может выглядеть впечатляюще и придать чистоте вашему дому, однако для этого нужно знать, как его почистить.

Как почистить паркетный пол: пошаговая инструкция

Но как почистить паркетный пол, когда загрязнение сильнее въелось, или когда требуется периодическая более глубокая чистка? Следующие шаги помогут вам снова почистить пол:

Начните с тщательного подметания или пропыленосого пола, чтобы удалить всю поверхностную грязь. По желанию можно приобрести специализированные салфетки, специально предназначенные для сбора грязи с паркетных полов. Не забудьте прочесть инструкции на этикетке перед использованием любого нового моющего средства и сначала проверить его на небольшом незаметном участке.

На стадии очистки часто достаточно теплой воды, чтобы придать поверхности свежий и чистый вид. Однако сначала проверьте, герметичный пол. Если да, вы можете использовать немного больше воды, чтобы помыть поверхность. Если нет, воду следует использовать более экономно, чтобы древесина не пострадала от водяных пятен или разбухания. Смочите тряпку и тщательно отожмите перед нанесением на поверхность.

Если пятна не исчезают, подумайте о приобретении специального чистящего средства паркетного пола. Многие имеют дополнительное преимущество благодаря добавлению питательных веществ и добавок, которые сделают пол свежим. Опять же, обязательно прочтите указания на этикетке и сначала проверьте его на небольшом участке, чтобы убедиться, что он подходит для вашего пола.

Не забывайте сначала наносить уксус или моющее средство на небольшой участок, чтобы избежать серьезных повреждений, если пол плохо реагирует на моющий раствор.

Во всех вышеперечисленных случаях используйте ткань, чтобы затем высушить пол, чтобы удалить лишнюю воду и избежать опасности образования пятен от воды.

Если появились пятна от воды, положите на отметку такой материал, как салфетка или старая футболка, и воспользуйтесь утюгом или феном, чтобы высушить влагу. Будьте осторожны, используя горячие приборы, чтобы избежать травм.

Одной воды может быть недостаточно, если пятна жира и грязи оказываются более стойкими. В этих случаях уксус может являться ответом. Добавьте полстакана белого уксуса до четырех-пяти литров теплой воды и нанесите на пораженный участок. Уксус поможет ослабить эти более стойкие следы и вам удастся почистить свой паркетный пол.

Источник: cleanipedia

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