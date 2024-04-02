Трудно принять расслабляющую ванну или погрузиться в постель, глядя на заплесневевший потолок, но это не только эстетическая проблема.

Есть несколько различных веществ, которые можно использовать, чтобы убрать плесень с потолка, и всегда следует сначала испытать свой метод на небольшом участке, чтобы убедиться, что он не наносит вреда.

Основные шаги, как убрать плесень с потолка:

Наденьте перчатки, очки и маску для лица.

Встаньте на что-нибудь крепкое, например, на табурет или стремянку.

Сбрызните форму белым уксусом, перекисью водорода или раствором пищевой соды.

Потрите щеткой или мочалкой.

Тщательно промойте и высушите.

Во время чистки, чтобы убрать плесень с потолка, держите под рукой ведро с чистой водой, чтобы вы могли регулярно промывать щетку или мочалку. Иначе вы просто распространите плесень.

Как убрать плесень с потолка в спальнях или ванных комнатах.

Вот как убрать плесень с потолка в 7 простых шагах:

Прежде чем начать , выберите чистящее средство . Подходящими вариантами являются белый уксус, пищевая сода и перекись водорода.

Закройте дверь и откройте окно. Вы не хотите, чтобы споры плесени плавали где-нибудь в доме, пока вы на работе.

Наденьте перчатки, очки и маску для лица. Это может показаться чрезмерным, но плесень может быть опасна, поэтому лучше перестраховаться. Носите также старую одежду.

Используйте табурет или стремянку, чтобы добраться до потолка . Убедитесь, что он надежно и стойко стоит на полу. Возможно, вам придется попросить кого-нибудь придержать его для вас.

Соскребите любую краску с заплесневелого участка, чтобы открыть плесень, которая может расти под ней.

Нанесите выбранный очиститель. Вам нужно будет втирать их в поверхность, регулярно промывая щетку или мочалку.

Закончив, тщательно высушите участок . Если поверхность останется влажной, это будет способствовать росту плесени. Высушите действительно хорошо, чтобы в ближайшее время снова не думать о том, как убрать плесень эти потолки.

Источник: cleanipedia

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