Мыть ламинированный пол не так сложно, как кажется, ведь он очень хорошо поддается уборке.

Есть ряд вещей, которые вам нужно знать, когда речь заходит о том, как мыть ламинированный пол – следуйте нашему руководству ниже, чтобы ваши полы были чистыми и сияющими.

Как мыть ламинированный пол

С домашними животными, грязными следами и повседневными несчастными случаями каждый пол время от времени потребует хорошей уборки. Тщательную уборку ламинированного пола следует проводить раз в месяц или когда вы видите собираемые следы или пятна.

Наполните ведро чистой теплой водой и добавьте чайную ложку моющего или детского шампуня (помните без агрессивных химикатов). Кроме того, используйте специальное средство для чистки ламината, но держитесь подальше от продуктов на масляной основе, поскольку они могут покрыть ваш пол полосами. Проверьте инструкции на флаконе и, если вы не уверены, сделайте тест на незаметной части пола.

Смочите плоскую швабру в жидкости (швабры из микрофибры обычно выбирают чаще, поскольку они мягкие и нежные) и слегка проведите по полу, чтобы она осталась слегка влажной – идея состоит в том, чтобы не оставлять ее мокрой. Избегайте луж, регулярно отжимая швабру или если она из микроволокна, убедитесь, что она просто влажная и не мокрая.

Чтобы убедиться в отсутствии остатков воды, протрите пол сухой шваброй или тряпкой из микроволокна.

Как мыть ламинированный пол уксусом и удалить стойкие пятна

Если вы не хотите использовать коммерческое чистящее средство, но у вас есть особенно грязные полы, с которыми смесь жидкости для мытья посуды (выше) не может справиться, вы можете сделать собственный раствор уксуса. Белый уксус является прекрасным моющим средством, но вам нужно убедиться, что он должным образом разведен прежде, чем мыть с ним пол.

В ведре смешайте одну часть белого уксуса с тремя частями воды.

Добавьте чайную ложку моющего средства.

Используйте бутылку с пульверизатором, чтобы разбрызгать раствор на пол.

Теперь попробуйте мыть ламинированный пол шваброй, следуя указанным выше указаниям.

Высушите салфеткой из микрофибры.

Источник: cleanipedia

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