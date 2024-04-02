Грязные следы на ковре часто неизбежны в дождливые месяцы, но любую грязь можно успешно вывесить.

Грязь на ковре – это точно не беда, ведь с хорошими советами вы точно сможете вывести его быстро и легко.

Дайте грязи полностью высохнуть

Чтобы вывести грязь из ковра, нужно сначала дать ему высохнуть. Если вы попытаетесь очистить влажную грязь, вы увидите, что она распространяется и загрязняет ваш пол еще больше. Дав ему высохнуть, вы предотвращаете распространение пятен.

Пропилососьте суху грязь

После того как грязь полностью высохнет (вы можете ускорить процесс, поставив портативный вентилятор перед зоной), вы можете начать удалять грязь. Лучший способ вывести грязь из ковра – воспользоваться пылесосом, желательно с насадкой для шланга, чтобы вы могли действительно сосредоточиться на грязном участке.

Используйте ложку, чтобы осторожно соскоблить застрявшую в волокнах грязь.

Некоторые кусочки почвы, вероятно, останутся на волокнах вашего ковра после уборки пылесосом, поэтому вам нужно будет соскоблить грязь, чтобы разрыхлить его. Для этого используйте такой предмет, как ложка, и осторожно скрещите ковер, стараясь не повредить его. После того, как вы разрыхлите землю, еще раз пропылесосите. Продолжайте выскабливать и пылесосить, пока не будет удалена вся засохшая грязь.

Смешайте теплую воду и средство для стирки

При решении вывести грязь из ковра может возникнуть изменение цвета, поэтому используйте смесь теплой воды и стирального порошка – желательно со встроенным пятновыводителем. Если вы используете порошкообразное моющее средство, хорошо размешайте раствор, чтобы все крупинки растворились. Обязательно сначала проверьте любой продукт на небольшом участке.

Смочите губку в смеси и нанесите на область, а затем дайте высохнуть естественным путем

Смочите губку в мыльной воде и осторожно протрите область, пока не исчезнет пятно. Дать высохнуть естественным путём.

При необходимости используйте специальное чистящее средство для ковров.

Вы также можете воспользоваться специальным чистящим средством, чтобы вывести грязь из ковра – просто прочтите указания на этикетке и сначала проверьте любой новый продукт на небольшом, незаметном участке.

Источник: cleanipedia

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