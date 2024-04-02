Медленная скорость Интернета может быть связана с тем, что модель телефона устарела и не поддерживает новую сеть LTE, но есть и другие проблемы, которые можно исправить.

Есть множество способов ускорить мобильный интернет и качество связи на телефоне в операционных системах iOS и Android.

Мы разберемся, почему плохо работает интернет, как ускорить мобильный интернет, а также как увеличить скорость wifi.

Если у вас тормозит интернет на телефоне, необходимо проверить гаджет на все параметры и возможности, которые указаны ниже.

Подключение 4G вместо 3G/2G

В новых гаджетах тип сети по умолчанию – 4G, но в старых моделях желательная сеть – 3G. Выше мы писали инструкцию по настройке типа сети на iOS и Android. Используя принудительное подключение к сети, можно ускорить Интернет на своем телефоне.

Удалите приложения и виджеты, которые не используются

Некоторые программы работают в фоновом режиме и часто бывают ситуации, когда скорость интернета и производительность телефона падают именно из-за них. Они увеличивают дополнительное потребление Интернета, поэтому важно избавиться от всех неиспользуемых приложений на телефоне и следить за открытыми вкладками. Также стоит обратить внимание на виджеты на рабочем столе, ведь они тоже могут влиять на мобильный интернет и связь на телефоне.

Оптимизация браузера

Оптимизация браузера включает в себя сжатие страниц, которым пользуется большинство владельцев Android, когда после активации все страницы фильтруются через серверы Google и отображаются в сжатом виде, что позволяет сэкономить скорость до 30%.

Перезагрузить телефон

Иногда самый лучший способ ускорить мобильный интернет и качество связи на телефоне – просто перезагрузить его. Существующие мобильные операционные системы чем-то сродни Windows, если устройство работает непрерывно в течение длительного времени, со временем начинает тормозить и требует перезагрузки. Благодаря этому работоспособность устройства будет восстановлена ​​на 100%.

Правильное место для Wi-Fi роутера

Если вы используете соединение Wi-Fi, низкая скорость Интернета на вашем телефоне может быть вызвана передачей данных по сети. Определите лучшее место в комнате для роутера, где ничто не будет мешать сигналу. Также убедитесь, что расстояние от маршрутизатора до всех подключенных устройств одинаковое.

Очистка кэша приложений

Приложения обладают свойством накапливать кэш, что может привести к тому, что у вас будет медленный интернет на телефоне, а приложения, в свою очередь, будут сильно тормозить, поэтому важно вовремя очищать его, чтобы ускорить мобильный интернет и качество связи на телефоне.

Очистить кэш на Android:

Выделите меню «Настройки» и нажмите «Хранение». Выделите «Другие приложения», чтобы проследить все установленные приложения на вашем телефоне. Выберите программу и нажмите «Очистить кэш».

Очистить кеш на iOS:

Зайдите в раздел «Настройки», а затем «Основные»; Нажмите «Хранилище iPhone», где вы увидите все приложения и количество данных, которые накапливаются в них, когда вы идете. Не все программы позволяют удалить эти данные, но в большинстве из них вы сможете очистить кэш, тем самым освободив устройство от ненужных забиваемых файлов.

Благодаря всем этим методам вам больше не придется думать о том, как ускорить мобильный интернет и качество связи на телефоне.

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