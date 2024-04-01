Этот рецепт блюда с крабовыми палочками не требует особых кулинарных навыков и много времени, наоборот – все очень просто и быстро.

Это блюдо очень понравится и поклонникам крабового салата, и тем, кто обожает роллы.

«Ленивые роллы за 5 минут», - говорит об этом рецепте закуски с крабовыми палочками фудблогер Мария Макарчук.

По словам фудблогерки, она умеет готовить и классическую Филадельфию, и Черного дракона, но этот рецепт линивых роллов действительно поразил ее.

«Всего полчаса и большая порция роллов готова. Для этого нам нужно только отварить рис и решить, что будет начинкой», - отметила фудблогер.

В качестве начинки кулинар выбрала авокадо, рыбу и крабовые палочки.

Королевская закуска с крабовыми палочками.

«С этим рецептом вы приготовите роллы быстро и вкусно», - заверила кулинар, поделившись рецептом.

Итак, ингредиенты нужны следующие: рис – 200г, вода – 440, соль – 5 г, сахар – 35 г, уксус рисовый или яблочный – 45 г. Для начинки – сыр – 200г, огурец, авокадо, крабовые палочки и рыба по вкусу.

Ход приготовления ленивых роллов за 5 минут с крабовыми палочками кулинар подробно рассказала в своем видео.

Королевская закуска с крабовыми палочками.

«Все гениальное просто»,

"Супер",

"Сорт",

«Крутой рецепт» , – комментируют пользователи Инстаграм рецепт роллов для ленивых.

Напомним, что роллы – это разновидность суши, готовят их в виде рулета, завернутого в норе с помощью специального бамбукового коврика и разрезают на кусочки.

Последние новости Украины:

Крабовый салат будет еще более сочным: хозяйка подсказала простой способ.

Рецепт нереально вкусного крабового салата со стола исчезнет первым.

Рецепт нового блюда с крабовыми палочками: вкусно и быстро.