Как эффективно улучшить состояние почвы и повысить ее плодородие – опытная хозяйка рассказала свои секреты, помогающие получать хороший урожай.

Специалисты считают, что по основным причинам потери плодородия является обработка тяжелой техникой, значительно уплотняющей почвы, а также нерациональное и непродуманное использование больших количеств минеральных удобрений.

Еще одной причиной, которая приводит к потере плодородия грунта является отсутствие сидератов и малое количество бобовых и многолетних трав в севообороте. Кроме того, растущее использование пестицидов накапливается в почве и изменяет нормальную схему жизнедеятельности почвенной флоры.

Несоблюдение севооборотов также приводит к деградации грунта. Монокультура и монотонный севооборот, неизменная структура посевных площадей истощают почвы, изменяют их начальную структуру.

Как улучшить состояние грунта.

Опытная хозяйка и автор блога «Hroshi na horodi» рассказала о своем опыте восстановления грунта. Ведь рано или поздно каждый садящий, сеющий и выращивающий хочет улучшить качество грунта.

«Ведь недостаток перегноя или полное его отсутствие надо чем-то заменить. Потому что без органики почва становится твердой, каменистой и теряет плодородие. Одним из самых дешевых способов внести органику в почву является посев сидератов: фацелии, горчицы, бобовых», - рассказала Юлия.

Как улучшить состояние почвы

По ее словам, они практикуют осенний посев сидератов, после сбора зерновых, картофеля, овощей. А перед морозами запахивают в почву.

«К весне сидераты разлагаются и мы имеем рыхлую, легкую почву. Без значительного количества вредителей (проволочник очень хорошо убирает горчица) и сорняков», - рассказала пани Юлия о своем опыте улучшения состояния грунта.

Пани Юлия также рассказала, что под овощи хорошо сеять фацелию, под картошку - горчицу. Главное, говорит хозяйка, чтобы крестоцветы не сажали по горчице.

«Их предшественником сделайте фацелию», – посоветовала хозяйка.

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