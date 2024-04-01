Есть несколько причин для внезапного отключения телефона, однако их можно решить без обращения в сервис.

Если вы сталкиваетесь с проблемой, которая связана с внезапным выключением устройства, возможно следует тщательно проверить его не только на вредоносное ПО, но и на проблемы с аккумулятором, системные ошибки и тд.

Рассмотрим наиболее распространенные ситуации и причины, по которым ваш смартфон может перезагружаться самостоятельно. Некоторые из них могут показаться очевидными, но стоит обратить на них внимание.

Проблема с батареей. Если впервые вы столкнулись с этой проблемой, возможно, причина проста – вы случайно зажали кнопку питания в кармане или сумке. Также это может происходить из-за несовместимого чехла или бампера, особенно если он не оригинальный. Если устройство перезагружается не в первый раз, следует искать более серьезную причину.

Чувствительность к температурному режиму: смартфон может выключаться при перегреве или переохлаждении. Нужно знать минимальную и максимальную температуру для техники, иначе она не сможет корректно работать

Повышенная нагрузка на процессор: запущенные в фоновом режиме приложения могут привести к перезагрузке. Особенно игры, браузеры с множеством вкладок и различные фоновые процессы.

Ошибки в коде приложения могут вызывать перезагрузку после некорректных обновлений, неправильно удаленных приложений и других незавершенных процессов, связанных с приложениями. Следует проверить систему на наличие подобных ошибок и разобраться с этим.

Увеличение объема батареи может указывать на ее повреждение. Хорошо проверьте заднюю крышку телефона, особенно, если она не съемная и была скрыта под чехлом. Если батарея уже вздулась – немедленно обратитесь в сервис.

Нарушение контакта: окисление контактов может привести к отключению устройства. Влага, попадание воды, напитков губительно влияют на работу техники, проследите, не попадала ли какая-то жидкость на телефон.

Физические нарушения: даже незначительное воздействие на устройство может повредить его внутренние компоненты. Особенно на последние модели телефонов с тонким корпусом и большим экраном.

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