В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ поделилась простым рецептом хачапури, которое всегда получается пышным и невероятно вкусным.
Для приготовления хачапури нам понадобятся следующие ингредиенты (в расчете на 2 шт.):
- мука – 300 г
- молоко (теплое) – 150 г
- дрожжи сухие – 5 г
- яйцо – 1 шт. +1 желток для смазки
- сахар – 1 ст.л.
- соль - щепотка
- растительное масло – 2 ст.л.
- сыр сулугуни – 350 г
- масло сливочное
"Советую брать смесь сыров и больше, чем указано в рецепте, потому что к сулугуни я добавила еще соленой брынзы. И да, советую брать один сыр соленый, чтобы была игра вкусов", - добавила шеф-повар.
Сначала готовим опару: смешиваем дрожжи, сахар, теплое молоко и столовую ложку муки и оставляем эту смесь на 10-15 минут до образования пены.
Смешиваем остальную муку и соль, добавляем опару, яйцо, молоко и вымешиваем тесто. Из готового теста формируем шар, немного смазываем его растительным маслом, накрываем полотенцем и оставляем на 1 час в теплом месте.
Обминаем тесто, делим его на две части и тоненько раскатываем. На один пласт теста выкладываем тертый сыр (чуть меньше половины), заворачиваем края, как на видео, и залепляем, переворачиваем и раскатываем в форме круга. Сверху смазываем хачапури желтком и еще немного посыпаем сыром. Так же формируем второе хачапури.
Середину хачапури шеф-повар немного прокалывает ножом и отправляет в разогретую до 180 градусов духовку до румяности (примерно на 20-25 минут). Готовое горячее хачапури смазываем сливочным маслом.
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