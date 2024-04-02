Хачапури – знаменитая грузинская выпечка с большим количеством сыра, которую делают разных форм и видов, но все они невероятно вкусные, ароматные и сытные.

В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ поделилась простым рецептом хачапури, которое всегда получается пышным и невероятно вкусным.

Для приготовления хачапури нам понадобятся следующие ингредиенты (в расчете на 2 шт.):

мука – 300 г

молоко (теплое) – 150 г

дрожжи сухие – 5 г

яйцо – 1 шт. +1 желток для смазки

сахар – 1 ст.л.

соль - щепотка

растительное масло – 2 ст.л.

сыр сулугуни – 350 г

масло сливочное

"Советую брать смесь сыров и больше, чем указано в рецепте, потому что к сулугуни я добавила еще соленой брынзы. И да, советую брать один сыр соленый, чтобы была игра вкусов", - добавила шеф-повар.

Сначала готовим опару: смешиваем дрожжи, сахар, теплое молоко и столовую ложку муки и оставляем эту смесь на 10-15 минут до образования пены.

Смешиваем остальную муку и соль, добавляем опару, яйцо, молоко и вымешиваем тесто. Из готового теста формируем шар, немного смазываем его растительным маслом, накрываем полотенцем и оставляем на 1 час в теплом месте.

Обминаем тесто, делим его на две части и тоненько раскатываем. На один пласт теста выкладываем тертый сыр (чуть меньше половины), заворачиваем края, как на видео, и залепляем, переворачиваем и раскатываем в форме круга. Сверху смазываем хачапури желтком и еще немного посыпаем сыром. Так же формируем второе хачапури.

Середину хачапури шеф-повар немного прокалывает ножом и отправляет в разогретую до 180 градусов духовку до румяности (примерно на 20-25 минут). Готовое горячее хачапури смазываем сливочным маслом.

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