Если вы регулярно пользуетесь газовой варочной поверхностью, вам не будет удивительно, что время от времени ее нужно чистить.

Многие домовладельцы не знают, как почистить газовую плиту , или считают это долгим, скучным и трудным делом, которое всегда откладывают на потом. Хорошая новость состоит в том, что почистить газовую плиту действительно очень легко.

Как почистить конфорки газовой плиты

Конфорки вашей газовой плиты можно легко снять с плиты, что означает, что их легко получить чистыми и свежими. Просто приподнимите кольца с плиты, и они должны сразу оторваться. Если кольца плиты прикреплены к плите, обязательно прочтите инструкции производителя, чтобы узнать, как их снять, не рискуя повредить плиту. Просто убедитесь, что варочная поверхность полностью остыла, прежде чем прикасаться к ней – вы же не хотите обжечься.

Чтобы очистить кольца, замочите их в миске с теплой водой и жидкостью для мытья посуды, а затем используйте ткань, чтобы вытереть грязь и жир. Старая зубная щетка хорошо подойдет для тех неудобных уголков. Снимите кольца с лоханки, промойте холодной чистой водой и дайте им хорошо высохнуть, прежде чем снова поставить их на плиту.

Как почистить газовую плиту

Когда плита полностью остынет, руками удалите из плиты как можно больше остатков пищи и грязи. Возможно, лучше надеть перчатки, чтобы защитить руки.

Используйте специальное чистящее средство для очистки газовой плиты. Возможно, вам будет лучше выбрать чистящее средство в виде спрея, поскольку в форме спрея гораздо легче нанести нужное количество, и это поможет вам предотвратить перенасыщение горелок. Обязательно следуйте инструкциям на вашем продукте.

Оставьте чистящее средство на плите всего на несколько минут – это все время, которое ему нужно, чтобы размыть эти пятна и начать расщеплять частицы жира, чтобы их было легко вытереть. Не оставляйте чистящее средство слишком долго, иначе оно может начать высыхать, что сделает вам дополнительную работу.

Используйте чистую ткань для удаления моющего раствора, который должен удалить все эти грязные пятна, жирные пятна и старые остатки пищи. Продолжайте протирать, пока ваша варочная поверхность не будет выглядеть как новая – это не займет много времени.

Верьте или нет, но это все, что нужно сделать, чтобы почистить газовую плиту. Нет необходимости смывать или шлифовать часами, поскольку с помощью чистящего средства вы должны получить результаты без разводов даже на плите из нержавеющей стали.

Источник: cleanipedia

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