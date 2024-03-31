Держите свою кухню чистой, свежей и гигиенической с помощью этих советов по очистке раковин.

Кухонная мойка представляет собой центральную зону в любом доме: в ней вы моете руки, посуду и даже фрукты и овощи, но после длительного пользования ею вы точно задумаетесь, как ее почистить от грязи и пятен.

Как почистить кухонную мойку

Очистка кухонных раковин не должна быть сложной или занимать много времени. Если вы ищете лучший способ почистить кухонную мойку или думаете, чем почистить кухонную мойку и избавиться от пятен, тогда это простое руководство по чистке раковины – именно то, что вам нужно. Узнайте, как мыть кухонные раковины и как удалить пятна из кухонных раковин с помощью одного из наших методов, приведенных ниже.

Посыпьте пищевую соду в штепсельное отверстие, прежде чем налить немного белого уксуса и горячей воды, чтобы избавиться от легких закупорок. Попробуйте нашу статью о чистке раковин, чтобы получить дополнительные советы.

Как почистить мойку разрыхлителем и уксусом.

Посыпьте легким слоем пищевой соды поверх раковины.

Используйте губку или ткань, чтобы осторожно потереть его, сосредотачиваясь на любых пятнах.

Сбрызните раковину белым уксусом и посмотрите, как она шипит с пищевой содой.

Снова потрите раковину губкой.

Смойте пищевую соду и холодный уксус.

Высушите чистой тканью.

Используйте цедру цитрусовых, чтобы дезодорировать раковину и добавить блеск, потерев ее по поверхности.

Как почистить мойку из нержавеющей стали

Наденьте перчатки, чтобы защитить руки.

Избегайте использования сильных химических веществ, таких как отбеливатель или проволока, которые могут поцарапать поверхность.

Смешайте одну часть белого уксуса и пять частей воды.

Протрите смесью нержавеющую сталь мягкой тканью из микроволокна.

Лучший способ очистить раковины из нержавеющей стали, загрязненные известковым налетом, – оставить ткань, смоченную в растворе, намотать на поверхность примерно на 1 час. Узнайте больше в нашей статье о том, как удалить известковый налет из чайников, кранов и т.д.

Смыть чистой водой.

Тщательно высушить.

Источник: cleanipedia

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