Прежде чем начать, проверьте инструкцию к морозильной камере относительно того, что можно и чего нельзя делать.

Перед разморозкой морозильной камеры найдите место для хранения замороженных продуктов во время работы. Помните, что после размораживания некоторые продукты нельзя повторно замораживать. Сырое мясо, например, нужно варить или хранить в замороженном виде.

Как быстро разморозить морозильную камеру

Самый безопасный способ разморозить морозильную камеру – выключить ее и дождаться, пока лед разморозится естественным путем. Если вы действительно не можете ждать так долго, вы можете воспользоваться феном или другим способом, но будьте осторожны!

Как и выше, убедитесь, что вы выключили морозильную камеру и вытащили вилку из стены перед началом работы.

Размораживание с помощью пароочистителя

Если у вас есть портативный пароочиститель, вы можете попытаться использовать его, чтобы быстро разморозить морозильную камеру . Направляйте пару на лед, держа его подальше от любых механизмов. (Наденьте резиновые перчатки и будьте осторожны, чтобы не обжечься во время процесса.) Лед должен таять достаточно быстро, поэтому вам понадобится много старых полотенец, чтобы собрать капли. Чтобы спешить, чередуйте отпаривание с выскабливанием.

Соскребите лед

Проткнуть стену морозильной камеры проще, чем вы думаете. Это не только приведет к потере гарантии, но и прекратит работу морозильника. Поэтому будьте очень осторожны, если решите соскоблить лед.

Используйте тупой инструмент, например, шпатель. Никогда не используйте нож или другой острый инструмент, чтобы скрести лед. Направляйте шпатель параллельно стенке морозильной камеры, а не колите по льду.

Размораживание морозильной камеры горячей водой

Возможно, вы читали, что морозильную камеру можно быстро разморозить, поставив на дно миску с очень горячей водой. Пара действительно может помочь растопить лед. Однако на самом деле горячая вода замерзает достаточно быстро. Итак, если вы попробуете это, убедитесь, что вы следите за этим и заменяйте воду каждые несколько минут. В противном случае пара может остыть до состояния льда и усугубить проблему.

Вы также захотите положить кухонное полотенце под миску, поскольку прямое тепло может повредить полку.

Чтобы ускорить работу, можно поставить миску с горячей водой на каждую полку.

Для размораживания морозильной камеры используйте горячие ткани

Наполните миску очень горячей водой. Смочите ткань в воде и (в резиновых перчатках) прижмите ее ко льду, чтобы она растаяла. Отожмите, поскребите лед и повторите. Вам может понадобиться несколько раз долить воду, поскольку лед охладит ткань.

Учась размораживать морозильную камеру, не лейте горячую воду на лед. Это может повредить морозильную камеру, и вода может фактически замерзнуть поверх льда, что усугубит проблему.

Размораживание морозилки феном

Вода и электричество не является удачным сочетанием, поэтому мы не советуем вам пробовать это. В конце концов, ежегодно в Великобритании происходит 400 000 несчастных случаев, связанных с электричеством. Если вы решили рискнуть, убедитесь, что вы держите фен, шнур и вилку подальше от льда и воды. Никогда не кладите фен на пол, потому что он может намокнуть.

Аккуратно нагрейте лед феном, используя средний уровень нагрева. Убедитесь, что тепло не попадает на охлаждающий механизм.

Держите фен так, чтобы он направлял тепло на заднюю часть льда, где соединяется со стенкой морозильной камеры, а не на переднюю часть. Вы пытаетесь сдвинуть лед, а не растопить все.

Чтобы помочь каким-либо большим кускам отойти от стенок морозильной камеры, вы можете поскрести их лопаткой или другим тупым предметом.

Источник: cleanipedia

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