К счастью, почистить стиральную машину дома относительно быстро и легко – вам не нужны специальные материалы, лишь некоторые обычные предметы домашнего обихода и немного времени и смазки для локтей. Давайте начнем.

Как почистить стиральную машину в 4 простых шага

Лучший способ почистить зловонную стиральную машину – выполнить техническую стирку – стирку без воды на самом горячем уровне.

Хотя вам не обязательно каждый раз выполнять все следующие шаги, приобретение привычки регулярно запускать пустую мойку (шаг 4) поможет удалить запахи, известковый налет и мыльную пену, а также уничтожить микробы.

В эталоне вы должны чистить машину каждые 2-3 месяца.

1. Очистите ящик стиральной машины

В ящик для стиральных средств заливаются разнообразные моющие средства и смягчители – отложения старых моющих средств, которые смешиваются вместе и прилипают к ящику, могут привести к достаточно ненадежным результатам стирки, а также потенциально полностью заблокировать вашу машину.

Поэтому знать, как почистить изделия стиральной машины, столь же важно, как и знать, как почистить самую стиральную машину. Во как:

Хорошо вымойте ящик моющим средством и горячей водой. Используйте старую зубную щетку, чтобы проникнуть во все уголки.

Если вы можете вынуть ящик (в руководстве к вашей машине должно быть указано, как это сделать), попробуйте замочить его в горячей мыльной воде на 15 минут, прежде чем поместить в ящик для моющих средств посудомоечной машины и запустить горячую стирку.

Если появилась плесень, сначала используйте специальное средство для образования плесени и плесени, которое можно нанести на проблемный участок и легко стереть.

2. Прочистите фильтр

Большинство стиральных машин имеют фильтр, чтобы улавливать любой пух, монеты, волоски или что-нибудь другое, что скрывается в забытых глубинах ваших карманов. Обычно его можно найти на передней части стиральной машины за небольшим люком.

Удерживая фильтр от засорений, вы можете предотвратить накопление воды, которая часто становится причиной протекания и повреждения водой машины и кухонного пола.

Чтобы очистить фильтр, просто открутите крышку фильтра и извлеките все, что его забивает. Вы также можете попытаться смочить фильтр в горячей воде, если вам трудно устранить засор.

3. Очистите резиновые уплотнители

Подобно ящику для моющих средств, эти уплотнители часто могут забиться и стать убежищем для грязи, плесени, остатков моющего средства и странных монет или шпильки для волос.

Начните с очистки участка горячей водой с моющим средством, уделяя особое внимание внутренним сторонам резиновых уплотнителей и отверстий. Затем просто протрите чистой сухой тканью и убедитесь, что не осталось следов перед стиркой.

Если вы давно не чистили резиновый уплотнитель (или это ваш первый раз), возможно, вам понадобится просмотреть наше руководство по глубокой очистке уплотнителей стиральной машины.

4. Запустите пустую горячую стирку

После того, как вы почистили зоны, где интенсивно двигается ваша стиральная машина, важно запустить пустой цикл, чтобы промыть барабан от моющего средства, прежде чем использовать его для стирки одежды и других вещей.

Горячей воды должно хватить, чтобы вещи были чистыми и готовыми к работе, но если есть сильные запахи или вы хотите более глубокой очистки, вы можете добавить уксус или кристаллы соды, когда решите почистить стиральную машину.

Источник: cleanipedia

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