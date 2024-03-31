Эти советы относительно того, как отстирать клей и суперклей из одежды помогут вам быстро и легко избавиться от них.

К счастью, отстирать клей из одежды проще, чем вы можете подумать, и загрязненные клеем вещи не нужно выбрасывать в помойку.

Как отстирать клей из одежды: клей на водной основе

Хотя отстирать клей на водной основе из одежды очень просто, важно убедиться, что вы вычистили все пятно, прежде чем дать одежде высохнуть.

Когда это возможно, сушите одежду естественным путем: сушильные машины и радиаторы только закрепят пятна от клея глубже в ткани и усложнят процесс удаления.

Помните, что всегда проверяйте этикетку ухода на одежде, прежде чем пытаться отстирать клей. Если это деликатная ткань, например кашемир или шелк, не рискуйте – химчистка, вероятно, самая лучшая.

Пошаговая инструкция, как отстирать клей

1. Дайте клею полностью высохнуть. Попытка отстирать еще влажный клей лишь распространит липкие остатки по ткани и приведет к дополнительным проблемам, поэтому очень важно оставить клей застывать (он станет прозрачным, когда высохнет).

Чтобы ускорить процесс, вы можете положить вещь в морозильную камеру на час, чтобы пятно высохло, или приложить к ней пакет со льдом, пока оно не высохнет.

2. Используйте либо щетку с жесткой щетиной, либо тупой предмет, например конец ложки, чтобы осторожно скрести или отломить все, что можно. Будьте осторожны, не тритесь слишком сильно и не рискуйте испортить ткань.

Вы не удалите весь клей, но вы сможете удалить большинство верхних слоев, оставив только клей, прикрепившийся к ткани.

3. Если пятно все еще видно, можно попытаться смочить его в холодной воде. Поскольку этот тип клея изготовлен на водной основе, он очень хорошо реагирует на технику смыва – просто используйте воду, чтобы смыть липкое вещество.

Накройте его холодной водой (теплая вода может схватить клей, что усложнит удаление) и оставьте полностью погруженным на ночь. Это должно размягчить клей настолько, чтобы его было легко отстирать на следующий день.

4. Извлеките одежду из холодной воды и нанесите небольшое количество чистого жидкого стирального порошка. Лучше всего использовать продукт, специально разработанный для предварительной обработки.

Независимо от того, какой продукт вы используете, проверьте этикетку, чтобы убедиться, что он совместим с вашей тканью и правильно ли вы его используете. Втирайте моющее средство в остатки клея, осторожно массируя его, чтобы оно глубоко проникло в ткань.

5. Теперь все, что вам нужно сделать, это забросить одежду в стиральную машину на не слишком горячем уровне (30º примерно правильно) и добавить стиральный порошок, как обычно. Вы мгновенно получите чистую, нелипкую одежду.

Источник: cleanipedia

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