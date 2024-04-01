Здесь вы найдете несколько лучших советов относительно того, как почистить белые кроссовки , а также вывести пятна из белой обуви.
Белая обувь незаменима в гардеробе, но белый цвет легко загрязнен, и со временем ваша обувь может потерять свою яркость. Узнайте, как легко почистить свои белые кроссовки.
Как почистить белую обувь
Выполнение этих шагов поможет вам сделать свою белую обувь чистой и такой, как новую – просто убедитесь, что ее можно стирать в стиральной машине, прежде чем бросить в стиральную машину. Прежде чем почистить белые кроссовки, проверьте этикетку, поскольку они могут не подходить для стирки в стиральной машине.
Перед чисткой убедитесь, что вы стерли остатки грязи или травы. Вы можете воспользоваться старой зубной щеткой и теплой водой, чтобы очистить подошвы, прежде чем класть обувь в стиральную машину.
Сушите обувь на улице на солнце, поскольку УФ является естественным отбеливателем и пятновыводителем.
Заполните обувь старыми газетами, чтобы впитать влагу и ускорить процесс высыхания.
Как вывести пятна из белой обуви
Удалить пятна из белых туфель легче, чем вы думаете, следуя этим четырем простым шагам:
Используйте старую зубную щетку, чтобы аккуратно втереть смесь в пятна.
Дайте раствору подействовать на пятна примерно тридцать минут.
Мойте обувь, следуя инструкциям на этикетке по уходу.
Вот вам и удалось почистить ваши белые кроссовки и удалить все пятна.
Источник: cleanipedia
Читайте также:
Как постирать кроссовки в машинке и не испортить их: полезные советы
Как почистить белые кроссовки: несколько полезных советов
Как стирать кроссовки в машинке, чтобы не повредились: маленькая хитрость