Белые кроссовки это самая базовая вещь, которая должна быть в вашем гардеробе, но когда дело доходит до того, чтобы их почистить, вам хочется, чтобы это сделал кто-то другой.

Здесь вы найдете несколько лучших советов относительно того, как почистить белые кроссовки , а также вывести пятна из белой обуви.

Белая обувь незаменима в гардеробе, но белый цвет легко загрязнен, и со временем ваша обувь может потерять свою яркость. Узнайте, как легко почистить свои белые кроссовки.

Как почистить белую обувь

Выполнение этих шагов поможет вам сделать свою белую обувь чистой и такой, как новую – просто убедитесь, что ее можно стирать в стиральной машине, прежде чем бросить в стиральную машину. Прежде чем почистить белые кроссовки, проверьте этикетку, поскольку они могут не подходить для стирки в стиральной машине.

Перед чисткой убедитесь, что вы стерли остатки грязи или травы. Вы можете воспользоваться старой зубной щеткой и теплой водой, чтобы очистить подошвы, прежде чем класть обувь в стиральную машину.

Всегда стирайте обувь при 30°C, чтобы не повредить ее.

Сушите обувь на улице на солнце, поскольку УФ является естественным отбеливателем и пятновыводителем.

Заполните обувь старыми газетами, чтобы впитать влагу и ускорить процесс высыхания.

Как вывести пятна из белой обуви

Удалить пятна из белых туфель легче, чем вы думаете, следуя этим четырем простым шагам:

Создайте пасту, используя одну столовую ложку пищевой соды, 1/2 столовой ложки перекиси водорода и 1/2 столовой ложки теплой воды.

Используйте старую зубную щетку, чтобы аккуратно втереть смесь в пятна.

Дайте раствору подействовать на пятна примерно тридцать минут.

Мойте обувь, следуя инструкциям на этикетке по уходу.

Вот вам и удалось почистить ваши белые кроссовки и удалить все пятна.

Источник: cleanipedia

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