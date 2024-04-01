Вид жевательной резинки на вашей одежде сразу вызывает стресс, но это не значит, что вашим вещам пришел конец.

Никогда не приятно, когда ты случайно садишься или наступаешь на жвачку , но хорошая новость состоит в том, что ее легко удалить с одежды с помощью этих советов и подсказок.

Как удалить жвачку с одежды методом замораживания

Самым простым и распространенным способом удалить жвачку с одежды является замораживание, признанное в международном масштабе как родителями, так и подростками. Это можно сделать, не выходя из дома, и, что самое важное, это удобно для ткани, ведь не оставляет следов жевательной резинки после завершения. Вот наш 10-этапный метод замораживания, чтобы удалить жвачку с одежды:

Возьмите одежду и поместите ее в пакет для замораживания, убедившись, что жевательная резинка не прилипает к пакету. Этот метод можно применять ко всем тканям.

Плотно запечатайте упаковку.

Поместите одежду в морозильную камеру.

Оставьте пакет в морозилке минимум на два часа.

Извлеките пакет из морозилки.

Достаньте одежду из пакета для заморозки и положите ее на крепкую поверхность.

Быстрее снимите жевательную резинку с одежды, чтобы предотвратить нагрев жевательной резинки и ее повторное приклеивание к ткани.

Если вы не можете удалить жвачку ногтями, воспользуйтесь тупым ножом или другим тупым предметом, поскольку это удалит жевательную резинку из вашей одежды, не повредив ткань – как всегда будьте осторожны, пользуясь потенциально опасными предметами.

Жевательная резинка должна отклеиваться плавно и без всяких усилий. Если остались следы, стирайте вещь вручную или поместите ее в стиральную машину для последнего полоскания.

Как удалить жвачку с одежды, не заморозив ее

Замораживание – это только вершина айсберга, когда дело доходит до удаления жевательной резинки с одежды. Есть много других вариантов, которые помогут вам избавиться от жевательной резинки, не причиняя вреда материалу. Ниже приведены четыре предложенные техники и продукты, которые можно использовать. Убедитесь, что вся одежда постирана после применения приведенных ниже приемов и все изделия сначала проверены на небольшом кусочке ткани.

Лимонный сок. Лимонный сок творит чудеса, пытаясь удалить жевательную резинку с одежды, чрезвычайно дешевый и не причиняющий вреда ткани. Все, что вам нужно сделать, это смочить одежду лимонным соком и соскоблить жвачку тупым краем. Однако рекомендуется постирать одежду как можно скорее после нанесения лимонного сока.

Лак для волос. Удалить жевательную резинку с одежды с помощью этого дешевого метода просто. Нанесите лак для волос прямо на жевательную резинку, и он затвердеет. Затем просто соскребайте жевательную резинку.

Уксус. Смочите одежду в горячем уксусе, затем щеткой или осторожно соскребайте резинку тупым предметом, чтобы не повредить ткань.

Майонез. Насыпьте эту бытовую приправу на жевательную резинку и медленно вотрите. Затем резинка должна плавно отслаиваться.

Источник: cleanipedia

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