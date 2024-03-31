Узнайте, как легко удалить пятна от яиц, с помощью этого краткого руководства по удалению пятен от яиц.

Независимо от того, предпочитаете вы их в жареном виде или как ингредиент своего протеинового коктейля, достаточно одного неверного движения, чтобы потом нужно было думать, как вывести пятна от яиц.

Как вывести пятна от яиц из одежды

Дети (и взрослые) любят яйца и солдатики на завтрак, но все может стать беспорядочным. Если вы задавались вопросом «Остаются ли пятна на яйцах?» после того, как оно потекло на вашу любимую рубашку, не волнуйтесь – соблюдайте это руководство, чтобы спасти свою одежду от крушения с яйцами:

С помощью ложки удалите побольше остатков яиц.

Протрите пятно соленой водой влажной тряпкой, чтобы размягчить ее.

Положите предмет одежды в стирку с моющим средством, предназначенным для удаления пятен – просто не забудьте проверить этикетку ухода на своей одежде и заранее проверить любые новые чистящие средства на небольшом участке ткани. Вот и все – вывести пятна от яиц очень просто.

Как вывести пятна от яиц из ковров и обивки

Если вы разлили желток на ковер или диван, не беспокойтесь, ведь пятна от яиц вполне реально вывести. Просто выполните следующее:

Смешайте небольшое количество стирального порошка с теплой водой и слегка потрите салфеткой из микрофибры – не забудьте сначала протестировать небольшой пластырь!

Если пятно от яйца все еще видно, попробуйте его потереть влажной тряпкой с небольшим количеством чистого белого уксуса. Иногда для удаления стойких пятен из более толстых тканей требуется время.

Источник: cleanipedia

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