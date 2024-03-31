Есть несколько важных шагов, которые нужно сделать сразу же после утери или кражи телефона.

Потеря мобильного телефона всегда сопровождается стрессом. Это не только неожиданные финансовые затраты на покупку нового устройства, но и моральное страдание от утраты важной информации. Кроме того, утерянный смартфон может быть использован преступниками для совершения мошеннических действий.

При обнаружении потери смартфона необходимо немедленно принимать меры. Киберполиция разработала подробный алгоритм действий, который поможет защитить ваш потерянный телефон.

В первую очередь рекомендуется связаться с оператором мобильной связи и заблокировать SIM-карту, чтобы предотвратить злоумышленникам использование вашего номера.

Затем следует завершить все активные сеансы в своих аккаунтах. Необходимо изменить пароли от:

аккаунтов Apple ID и Google;

всех социальных сетей;

всех мессенджеров;

почтовых ящиков;

онлайн-банкинга.

Рекомендуется настроить на смартфоне двухфакторную аутентификацию, чтобы повысить уровень безопасности. Этот метод требует введения кода, отправленного на ваше мобильное устройство, помимо пароля или PIN-кода. Это может быть также push-уведомление, программный маркер, голосовая аутентификация и другие.

Также рекомендуется блокировать или удалить все данные на устройстве, следуя инструкциям с официальных ресурсов производителя. Если вы стали жертвой кражи, немедленно сообщите об этом в полицию по номеру 102 или 112.

Последние новости Украины:

Как объединить два смартфона между собой.

Как почистить смартфон, чтобы он не тормозил

Как правильно заряжать смартфон.