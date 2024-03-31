Несмотря на то, что томатный соус очень универсален и питателен, он может оставлять пятна на одежде, которые вам придется вывести.

Независимо от того, станет ли он слишком горячим на сковороде и забрызгает вашу одежду во время приготовления, или ваши дети разлили ее во время обеда, вам точно придется вывести пятна от томатного соуса.

Как вывести пятна от томатного соуса : пошаговая инструкция

Если вы спросите кого-нибудь из своих друзей или даже если вы поищете в Интернете, вы найдете всевозможные безумные решения, которыми люди клянутся, когда дело доходит до борьбы с пятнами от томатов или макаронного соуса. Зачем тратить время на неработающие средства? Вместо этого придерживайтесь проверенных методов, таких как этот метод, как вывести пятна томатного соуса и из одежды:

Во-первых, чтобы вывести пятно от томатного соуса, есть два фактора, с которыми вы захотите немедленно справиться: кусочки помидоров, лежащих на поверхности ткани, и соус, который с каждой секундой все больше впитывается в волокна. Что касается жесткой пищи, используйте ложку, чтобы осторожно зачерпнуть столько, сколько сможете – осторожно, чтобы не распространить пятно. Чем сильнее пятно, тем лучше. Чтобы удалить избыток жидкости, промокните это место чистой сухой тканью (не тритесь, поскольку это также может распространить пятно). Продолжайте протирать, пока ткань не станет чистой – это значит, что вы удалили как можно больше лишней жидкости.

Как естественное пятно томатный соус можно хорошо вывести с помощью метода смывания – путем спуска холодной воды непосредственно на пятно. Промывка – это легкий процесс, но, чтобы он был эффективным, его нужно выполнять правильно. Вместо того чтобы спускать воду на поверхность пятна, попробуйте держать ткань наизнанку, чтобы вода попадала на заднюю часть пятна, а не на переднюю. Это, как правило, работает гораздо лучше, поскольку побуждает остатки пищи выходить тем же путем, которым они попали – через волокна, которые уже набухли от влаги соуса. Попытка протолкнуть остатки через сухие волокна намного сложнее, и это может даже усугубить вид пятна.

Ключевые шаги, чтобы вывести пятна от томатного соуса

Протирайте, не трите – Никогда не трите пятно от томатного соуса, поскольку это может усугубить ситуацию

Предварительная обработка – отличным вариантом для предварительной обработки является использование стирального порошка.

Стирайте как обычно – избегайте высокой температуры, так как это может оставить пятна.

Источник: cleanipedia

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