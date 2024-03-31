Все мы хотим, чтобы наш автомобиль был чистым, а для этого еще иногда нужно думать, как очистить пластик в салоне.

Чтобы очистить пластик в салоне автомобиля , вам не нужно ехать на автомойку, или тратить много денег, ведь это можно сделать с помощью подручных средств.

Мы расскажем, как очистить пластик простой водой и мылом. Согласитесь, что ездить в чистом автомобиле гораздо приятнее, чем в грязном.

МАТЕРИАЛЫ

Чтобы очистить пластик вам потребуется:

Тазик с водой;

Простое мыло;

Тряпка из микрофибры или что-то другое, состоящее не из ворсистой ткани;

Губка.

Пошаговая инструкция, как очистить пластик

Чтобы очистить пластик в вашей машине, необходимо придерживаться следующих шагов:

Намылите вашу губку до того момента, пока не образуется очень обильная и большая пена.

Возьмите эту пену и нанесите на пластиковые элементы салона автомобиля (карты дверей, торпедо и т.д.).

Оставьте это все на 5 минут, чтобы ваш самодельный способ чистки имел возможность подействовать.

Когда 5 минут уже прошло, возьмите влажную тряпку из микрофибры (именно влагу, а не слишком мокрую) и соберите пену.

Когда вся выше указанная работа сделана, вы можете взять сухую салфетку без ворса и еще раз хорошенько протереть. Вот и все, это конец.

Такой способ не сможет преодолеть слишком грязные участки. Но если вам нужно максимально быстро очистить и освежить вид пластика в машине, то он вполне подходит.

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