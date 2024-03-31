Чтобы очистить пластик в салоне автомобиля , вам не нужно ехать на автомойку, или тратить много денег, ведь это можно сделать с помощью подручных средств.
Мы расскажем, как очистить пластик простой водой и мылом. Согласитесь, что ездить в чистом автомобиле гораздо приятнее, чем в грязном.
МАТЕРИАЛЫ
Чтобы очистить пластик вам потребуется:
- Тазик с водой;
- Простое мыло;
- Тряпка из микрофибры или что-то другое, состоящее не из ворсистой ткани;
- Губка.
Пошаговая инструкция, как очистить пластик
Чтобы очистить пластик в вашей машине, необходимо придерживаться следующих шагов:
- Намылите вашу губку до того момента, пока не образуется очень обильная и большая пена.
- Возьмите эту пену и нанесите на пластиковые элементы салона автомобиля (карты дверей, торпедо и т.д.).
- Оставьте это все на 5 минут, чтобы ваш самодельный способ чистки имел возможность подействовать.
- Когда 5 минут уже прошло, возьмите влажную тряпку из микрофибры (именно влагу, а не слишком мокрую) и соберите пену.
- Когда вся выше указанная работа сделана, вы можете взять сухую салфетку без ворса и еще раз хорошенько протереть. Вот и все, это конец.
Такой способ не сможет преодолеть слишком грязные участки. Но если вам нужно максимально быстро очистить и освежить вид пластика в машине, то он вполне подходит.
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