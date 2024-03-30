Есть несколько способов, как проверить, опасны ли приложения, которые вы скачали и надо знать, на что сейчас обращать внимание при скачивании.

Не секрет, что российские спецслужбы используют мобильные приложения для получения информации о критической инфраструктуре, местоположении военных объектов и привлечения к сотрудничеству. Иногда такие приложения маскируются под игры, обычные карты, приложения для улучшения фото. Поэтому пользователи должны быть осторожны, если приложение предлагает сделать фото местности, поделиться геолокацией или сделать какие-то подозрительные действие.

Сейчас важно проверять информацию о разработчиках, читать отзывы и обращать внимание на доступ приложения к данным, чтобы понять, не используете ли вы случайно российские приложения.

Особенно это важно, если вы военнослужащий или волонтер, участвующий в локальных боевых действиях, нужно точно проверить ваш смартфон на наличие подобных приложений. Это можно сделать, например, с помощью приложения SpyBuster.

Среди популярных среди украинцев российских приложений, которые специалисты по кибербезопасности советуют удалить из смартфонов, есть NewProfilePic. Это приложение, которое позволяет превратить фотографии пользователей в рисунки, запрашивает много данных о пользователе, включая имя, адрес электронной почты, аккаунты в социальных сетях, данные о пребывании, устройстве, IP-адресах других личных данных.

Социальные сети VK и "Одноклассники", заблокированные в Украине с 2017 года, также являются приложениями, которые следует удалить из смартфонов, они не только могут быть использованы против вас, но еще и российские спецслужбы имеют прямой доступ к серверам.

FaceApp, приложение, позволяющее увидеть себя в старости, также вызывает опасения. Разработанное в россии, оно собирает много данных о пользователях и не гарантирует безопасность их хранения.

Почтовые клиенты от российских компаний, такие как Mail.Ru, хоть и заблокированы в Украине, но все еще могут быть найдены в украинских магазинах приложений. ФСБ имеет возможность пересматривать переписку пользователей.

Касперский Secure Connection, являющийся антивирусным, и приложение Yandex также рекомендуется удалить из украинских смартфонов. Это также стоит рассмотреть, поскольку их программное обеспечение может отправлять данные на серверы в рф.

Приложения, связанные с российской разведкой или подозреваемые в сборе данных для нее, такие как AlpineQuest, следует удалить из смартфонов. Они могут быть использованы для сбора данных об украинских гражданах и представлять угрозу национальной безопасности.

Дело в том, что недавно противник опубликовал изображение, на котором запечатлено это приложение, которое он активно использует для отслеживания яндекс-трекингов и оперативных мероприятий на территории. Интересно отметить, что недавно данную функцию убрали из общего доступа на большинстве публичных карт.

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