Как чистить резиновые коврики в машине и как их сушить

Коврики из резины чистить самое простое из всех, ведь вам не нужно делать глубокую уборку - только очистить поверхность. Однако проблема заключается в том, что резиновые коврики нужно чистить значительно чаще, ведь даже малейшая грязь на них заметна сразу.

Возьмите коврик и вытряхните из него весь мусор. Покройте его моющим средством, а затем промойте водой. Если вы видите, что можете справиться и одной водой, то тоже можно. Только учтите, что вода не должна быть слишком горячей, чтобы коврик не поплавился.

Оставьте коврики висеть, чтобы стекла вода, или вытрите их тряпкой из микрофибры.

Если вы решили чистить резиновые коврики зимой, не делайте это на морозе, чтобы они не потрескались.

Как чистить ворсовые коврики в машине - 3 способа

Ковер из ворса (или из ковролина) немного сложнее для чистки, но это не беда. Вот несколько способов вернуть им чистоту:

Сухая чистка автохимией

Пропыленосые коврики от пыли и мусора. Затем насыпьте на них специальный чистящий порошок и равномерно распределите его с помощью щетки. Подождите 3 часа, пока он подействует, а затем снова пропылососьте.

Влажная чистка

Обратите внимание, что если ваш коврик имеет очень длинный ворс, то эта чистка для него не подходит. Она может испортить цвет и повредить на нем антибактериальную пленку.

Если же ворс наоборот короткий, то возьмите любое чистящее средство для ковров, стиральный порошок и мыло. Поместите средство в теплую воду. Нанесите на коврик и хорошо вычистите. Чистой щеткой заберите с ковра грязную пену.

Если у вас есть моющий пылесос, вы можете почистить ковролиновый коврик им. Для этого возьмите специальный шампунь для ковролина.

Как чистить текстильные коврики в машине – сухая и влажная уборка.

Коврики из текстиля также можно чистить с помощью двух способов:

Пылесосом

Уберите грязь обычным пылесосом. Но ни в коем случае не выбивайте коврики из текстиля, чтобы не повредить их.

Влажная чистка

Вы также можете чистить текстильные коврики обычной водой и моющими средствами.

Поместите средство в теплую воду, нанесите его на коврик и хорошо почистите. Затем смойте водой или уберите грязную пену с коврика чистой щеткой.

Если ваша чистка происходит под напором воды, то следите, чтобы она была не слишком сильной – это повредит волокна ткани.

Обратите внимание, что текстиль запрещено выкручивать. Когда вы кончили чистить коврик, повесьте его сушиться в вертикальном положении.

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