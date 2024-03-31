Итак, мы расскажем, как правильно действовать, когда пришло время чистить свечи зажигания. Но для начала поговорим о том, откуда берется разный тип нагара

Нормально ли, если есть нагар

Если ваш мотор исправен, центральный изолятор почти всегда будет чист. Но если вы видите черный маслянистый нагар, хлопья или налет, это свидетельствует о наличии неисправностей.

В этом случае у вас может быть проблема с системой питания или системой зажигания. Возможно, вы залили не совсем качественное топливо. Возможно, пропускают сальники клапанов или маслосъемные кольца.

Если у вас уже возникла ситуация, когда вы залили топливо плохого качества (увидите налет червого цвета), это можно исправить в следующий раз, когда вы будете заправляться. Просто в следующий раз залейте хорошее топливо, и через несколько сотен километров свечи станут чистыми сами по себе.

Типы свечей

Сейчас существует два основных типа свечей зажигания: обычные никелевые и усовершенствованные иридиевые (о двух, трех электродных вариантах речь не идет).

Никелевые и иридиевые свечи воспалений сильно отличаются:

Никелевые свечи – имеют центральный и боковой электроды из сплава никеля и других металлов. Они не содержат драгоценных металлов, а их центральный электрод сделан в виде цилиндра.

Иридию – здесь тоже наличествуют центральный и боковой электроды. Их основу изготовили из обычных металлов, но сверху есть напыление в несколько микрон из иридия, платины и других драгоценных вариантов. Это все сделано для того, чтобы центральная часть не горела от высоких температур.

Следовательно, чистка этих двух типов будет разной.

Как чистить никелевые свечи зажигания

Если вы желаете почистить их наждачкой (нулевкой), то это сделать можно. Однако, будьте осторожны и не трите изо всех сил.

Если вы будете шуровать наждачной бумагой очень сильно, вы сточите и центральный и боковой электроды.

Опасность таких действий состоит в том, что растет зазор. Своими глазами вы можете этого не увидеть, однако катушки зажигания это почувствуют. Это приведет к тому, что искра будет не так концентрирована и двигатель будет работать хуже.

Кроме того, когда вы чистите, появляется много крошки, которая может поместиться в отверстие между центральным электродом и боковым кругом. И если вы не продуете, то все это будет в цилиндрах двигателя.

Не точите электроды под углом. Это приведет к неправильной работе силовой установки.

Как чистить вридиевые свечи зажигания

Эти свечи вообще нельзя чистить механически, ведь внутри они содержат обычный металл, и обычно центральный тонкий электрод (словно заточенная игла). Однако верх, центр и бок покрыты несколькими микронами благородного металла, чтобы улучшить характеристики и продлить срок службы.

При трении наждачной бумагой вы уничтожите весь этот слой, и эта свеча очень скоро станет неисправной.

Иридиевые свечи зажигания нужно чистить только химическим способом.

Как чистить иридиевые свечи зажигания силитом и димексидом

Чистить иридиевые свечи химическими веществами очень легко, ведь они могут уничтожить самые большие загрязнения.

Вы можете попробовать Силлит, предназначенный для очистки плит и духовок от накипи и нагара.

Также можно использовать Димексид, который продается в аптеке и предназначен для очищения кожи, но на практике разъедает многое.

В пластиковый стакан налейте 50 г средства, опустите свечи на несколько часов.

Затем возьмите обычную зубную щетку и можете чистить. Когда закончите – промойте обычной водой и высушите. Такой способ чистить иридиевые свечи зажигания наиболее верен.

Также можете попробовать осуществлять чистку резинкой-ластиком, он также отлично справляется с налетом.

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