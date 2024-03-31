Ваш гороскоп на сегодня, 1 апреля, уже здесь, с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака.

Ежедневный гороскоп для вашего знака зодиака на 1 апреля уже здесь.

Если у вас день рождения 1 апреля, вы — знак зодиака Овен, которым управляет планета Марс.

У вас решительная личность, и временами вы можете вступать в споры.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Возможно, на этой неделе вы настолько сосредоточили свое внимание на одной цели, что потеряли из виду жизнь за пределами своих четырех стен.

Есть люди, места и вещи, которые стоит исследовать – и пришло время это заметить. Возможно, вы обнаружите, что стабилизируется то, что вы меньше сосредоточены на себе и интересуетесь миром.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Вам нравится «владеть», но теперь вас просят поделиться. «Ничего подобного», — можете подумать вы, но энергия гибка, и вы тоже можете быть такой.

Начните с малого. Когда ваша хватка вокруг того, что вы хотите сохранить «просто потому», что вы хотите сохранить, становится крепче, тогда вы знаете, что пришло время отдавать без всяких условий.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецы, любовь всегда является ответом, но только если она не скучна и не слишком гармонична, верно?

Вы можете думать о конформизме в новом свете и не хотеть отходить от того, что вы считаете традиционным в любви - по крайней мере, не на сегодняшний день.

Рак (21 июня – 22 июля)

Рак, ты хочешь чувствовать себя лучше, но когда ты думаешь о здоровье, ты можешь думать о целительной силе.

Вам нужно больше соприкоснуться со своей целостной стороной и провести время на солнце. Уделите время природе.

Это хороший день, чтобы побаловать своего внутреннего шеф-повара и дать волю кулинарным навыкам. Может быть, выпейте хороший травяной чай или спланируйте веганскую еду.

Лев (23 июля – 22 августа)

Лев, ты можешь чувствовать любовь весь день и хотеть показать свою сладкую сторону. У тебя есть друзья, которым нравится эта твоя сторона.

Иногда вы предпочитаете скрыть это, оставаясь в стороне, но немного веселья всегда приветствуется. Отправьте сообщение о прибытии или забавный мем.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Дева, когда вы сталкиваетесь с кем-то лбами, вы не первый, кто сдается, но вы можете пересмотреть решительную позицию.

Прямо сейчас пришло время учиться. Да, возможно, вы знаете лучше, чем большинство других, но умение слушать пойдет вам на пользу.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весы, будьте осторожны и не соглашайтесь больше, чем обычно.

Да, вы доставляете людям удовольствие, и это один из способов сбалансировать ситуацию. Но если вы попытаетесь быть гибким, за счет чего?

Вы не хотите потом сожалеть о том, что сказали «да» чему-то, а теперь сожалеете об этом.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпион, ваш денежный сектор активизируется в течение следующих нескольких дней, и полезно подумать о финансовом планировании и альтернативных формах инвестирования.

Возможно, откройте криптовалютный счет или узнайте о последних тенденциях в сфере недвижимости.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрелец, в ближайшие несколько дней все зависит от тебя, и тебе не помешает немного позитивной энергии. Некоторые вещи, которые привлекают внимание, улучшают вашу личную жизнь. Сделайте маникюр. Запланируйте стрижку. Выглядите потрясающе.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козерог, прошлое — это только то, что ты делаешь.

Вы можете остро осознавать то, что вы не можете контролировать, но вы можете заметить то, что можете. Бывают моменты, когда нужно контролировать, и один из них — тот, кому вы позволяете находиться в своем личном пространстве.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолей, друзья бывают разных форм, размеров, происхождения и личного опыта.

Сейчас в игру вступает принцип «важно не то, что вы знаете, а кто». Сеть. Разветвляйтесь. Расширьте свой круг общения.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбы, хорошо работать и зарабатывать на жизнь, но здорово, когда перед тобой стоит задача учиться и расти.

Выберите задачу, которая вас пугает, но к которой вы готовы. Станьте волонтером и помогите так, как вы всегда хотели исследовать.

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