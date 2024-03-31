Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака уже здесь с предсказанием на 31 марта.

Ежедневное чтение Таро по одной карте и гороскоп для всех знаков зодиака, 31 марта.

Атмосфера царит в искусстве, музыке или в занятиях, связанных со средствами массовой информации, потому что нумерология этого дня связана с энергией числа жизненного пути 3, Творческого.

Загвоздка в том, чтобы быть осторожным и не перегружать себя слишком сильно, поскольку ваши интересы могут быть разбросаны немного больше, чем обычно.

Постарайтесь избавиться от искушения работать в режиме многозадачности, даже если кажется, что это способ сделать больше дел за более короткий промежуток времени.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 31 марта.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Четверка Жезлов.

Самоуправляйтесь. Легче сказать, чем сделать, но правда в том, что когда вы научитесь владеть собой, многие другие области вашей жизни станут проще.

Нелегко сосредоточиться на себе, когда вокруг много вины, но именно здесь могут начаться перемены.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Императрица, перевернутая.

Прислушиваться к своей интуиции сложно, когда ваш внутренний голос сбивает вас с толку.

Бывают случаи, когда вам приходится позаимствовать логику или разум друга, которому вы можете доверять.

А пока поручите свои размышления другу, который поможет вам безопасно провести вас в этом путешествии на другую сторону.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Тройка Пентаклей.

Вы узнали, что делать, и теперь делаете это для других. Вы овладели этим навыком, поэтому ваша трудовая этика — это то, что поможет вам далеко продвинуться.

Просите то, чего, по вашему мнению, заслуживает ваша энергия. Вы заслужили право доверять своим способностям, и другие тоже это сделают.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Маг.

Выберите свой любимый предмет или область навыков, которыми вы хотите овладеть. У тебя так много хороших качеств и черт.

Возможно, вам не придется прилагать слишком много усилий. Все, что вам нужно, находится внутри вас самих.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Звезда, перевернутая.

Не тратьте ни минуты своего дня только для того, чтобы в конце концов разочароваться.

Вы давали свои советы, предложения и мудрость тому, кто не слушает.

Пришло время держать свою энергию при себе и ждать, когда ее оценят по достоинству или прислушаются к ней.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Справедливость

С одной стороны, у вас есть способность быть уравновешенным, а с другой стороны, у вас есть способность принимать разумные решения.

Вы находитесь в сильной позиции. Используйте свою силу и не бойтесь проявлять свою личную силу.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Умеренность.

Вы волнуетесь, и заботы могут быть переданы вашим высшим силам.

Сдайте их. Не позволяйте своим мыслям постоянно меняться, когда Вселенная способна взять на себя ваши страхи и дать вам необходимую свободу.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Туз Пентаклей.

Все идет по плану. Что вам нужно, так это помнить, что все будет хорошо, даже если вы боитесь, что этого не произойдет.

Прошлое доказало, что жизнь способна заставить все идти своим чередом. Так что верьте в будущее.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей, перевернутая.

В прошлом вы бы отреагировали резко, но теперь, когда вы стали мудрее, вы знаете, что нужно проявлять сдержанность и не позволять эмоциям брать над вами верх.

Ваша внутренняя сила – это, в конечном счете, ваша суперсила.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Девятка Пентаклей.

Вы получите удовольствие от всего того, над чем усердно работали. Вы заслужили право гордиться всем, чего достигли.

На самом деле, окружающие восхищаются всем, что вы сделали, и у вас нет причин чувствовать вину за успех.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Туз Кубков, перевернутая.

Иногда приходится пережить утрату, но это не значит, что так будет всегда.

Вы можете пережить период раскаяния за то, что не заметили, что вскоре дела пошли в негативном направлении.

Жизнь случается. Вы заняты. Все, что вы можете сделать сейчас, это восстановиться.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Двойка Жезлов.

Смотрите вперед. Время действовать уже близко.

Это прекрасное время для вас, потому что это то, чего вы ждали и планировали.

Вы не отвлекаетесь и морально готовы усердно работать и достичь большой цели.

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