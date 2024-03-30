В Хмельницкой области группа разъяренных женщин отбила автомобиль представителей ТЦК и выгнала самих сотрудников. Это произошло в то время, когда их мужья и сыновья уклонялись от мобилизации. Видео инцидента появилось в сети , а также было опубликовано заявление Хмельницкого областного ТЦК по поводу этой скандальной ситуации.

Прессслужба Хмельницкого областного ТЦК ответила, что нападение произошло на военнослужащих Шепетовского РТЦК. Военные обратились к стражам порядка после того, как на них напали.

"Сообщаем, что во время проведения мероприятий оповещения на военнослужащих Шепетовского РТЦК совершено нападение группой агрессивных местных жительниц. В результате противоправных действий гражданок поврежден служебный автомобиль. На место происшествия были вызваны представители полиции", - говорится в заявлении.

В комментариях мнения украинцев разделились. Часть поддержала работников ТЦК, а другая половина приняла сторону разъяренных женщин.

"Да держать, все правильно сделали, вот только надо было его не бить, а бус просто забрать и отдать на фронт", "Зачем делать такие крайности, у нас война, продолжается мобилизация. Кому-то воевать нужно, потому что россияне никого не пожалеют", "Увы, что у украинцев короткая память и они забыли Бучу, Ирпень, Изюм, Мариуполь. Неужели непонятно, что мобилизация необходима?", "На бедных, несчастных напали и покусали. "Правильно поступили".

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