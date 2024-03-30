Нет ничего лучше свежего постельного белья, но свежее одеяло еще лучше, чем оно.

Стирать пуховое одеяло может быть не самой легкой задачей, которую вам когда-либо приходилось выполнять, но это лучше, чем спать под грязным постельным бельем.

Как стирать пуховое одеяло

Для стирки пуховых одеял рекомендуется использовать щадящий режим вместе с теплой (не горячей) температурой воды – правильным правилом является примерно 30 градусов Цельсия.

Что касается моющего средства, лучше выбрать что-то мягкое, если ваше одеяло не сильно загрязнено. Если пятна очень темные или заметные, не бойтесь использовать моющее средство со встроенным пятновыводителем, когда будете стирать пуховое одеяло. Сегодня моющие пятна являются относительно мягкими и не должны нанести вред вашему одеялу, даже роскошному пуховому одеялу, хотя вы всегда должны проверять этикетку ухода.

Когда ваше одеяло в машине, не отходите слишком далеко. Следите за концом цикла промывки.

Перед началом отжима остановите машину и повторите цикл полоскания еще раз. Будучи такими большими, пушистыми и поглощающими, одеяла могут содержать некоторое количество моющего средства и мыльной воды, поэтому дополнительного цикла полоскания должно быть достаточно, чтобы убедиться, что они полностью свежие и чистые. Когда вы закончили стирать ваше пуховое одеяло, его еще нужно высушить.

Сушка пухового одеяла

Когда вы достанете одеяло из машины, не пугайтесь. Если это перьевое одеяло, влажные перья станут темнее и сделают ваше одеяло несколько обесцвеченным. Это не о чем беспокоиться, и он вернется к своему нормальному цвету, когда полностью высохнет.

Для сушки действительно лучше всего использовать сушилку, хотя найти достаточно большую сушилку может быть сложно, и вы всегда должны следовать инструкциям по уходу. Опять же, если ваша домашняя сушильная машина не вмещает одеяло, у вашей местной прачечной должна быть соответствующая альтернатива.

Некоторые люди, естественно, предпочитают сушить на белье, но проблема с пуховыми одеялами состоит в том, что они высыхают так долго, что на них может начать расти плесень и плесень, и они могут начать немного пахнуть затхлостью.

Чем быстрее они высохнут, тем лучше. Хорошим компромиссом может быть частично высушить одеяло в машине, а затем дать высохнуть на воздухе.

Вот и все – стирать и сушить пуховое одеяло сложная, но вполне реальная задача.

Источник: cleanipedia

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