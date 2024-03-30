Прочтите эти 8 эффективных советов и узнайте, как избавиться от запахов с обуви и сохранить вашу обувь свежей, а не только модной.

Убрать запахи с обуви очень легко с помощью правильных решений, о которых мы с радостью расскажем вам.

Зловонная обувь может быть неприятной и даже неудобной, когда кто-то просит снять обувь на пороге своего дома. Но оно не должно быть постоянным бременем. Здесь мы даем вам восемь идей, как убрать запахи с обуви.

Как убрать запахи с обуви

Высушите их. Поставьте обувь на солнце или у обогревателя и дайте ему высохнуть. Это поможет предотвратить размножение бактерий, вызывающих запах.

Заморозьте их. Поместите свою зловонную обувь в большой полиэтиленовый пакет для бутербродов и оставьте в морозилке на ночь. На следующий день извлеките их из морозилки и дайте им высохнуть естественным путем. Идея этого метода состоит в том, что низкие температуры убивают бактерии. А когда бактерии исчезнут, вам удастся убрать запахи с обуви.

Вымойте обувь. Проверьте этикетку производителя или веб-сайт, чтобы убедиться, что вашу обувь можно стирать в машине, а затем поместите ее в машину с качественным стиральным средством. Прежде чем класть их в стиральную машину, желательно положить в сетчатый мешок для стирки или наволочку, чтобы защитить их во время цикла. Вы также можете одновременно постирать несколько грязных полотенец, чтобы смягчить любые ушибы, которые обувь может нанести барабану стиральной машины. После того, как обувь будет постирана, дайте ему высохнуть на воздухе, прежде чем одевать его.

Добавьте новый аромат. Один из лучших способов избавиться от запахов из обуви — оживить их с помощью гораздо более приятного запаха. Оставьте кожуру свежего лимона или лайма в обуви на ночь или капните несколько капель эфирного масла, например лаванды, на подошвы обуви и дайте высохнуть. Оба средства помогут убрать запахи с обуви.

Пищевая сода. Отличный природный дезодорант, пищевая сода может помочь впитать неприятные запахи и сделать вашу обувь гораздо свежей. Посыпьте небольшое количество пищевой соды внутрь обуви и оставьте на ночь. Обязательно удалите пищевую соду, прежде чем снова носить обувь.

Кошачий туалет. Кошачий туалет, часто содержащий дезодорант, является дешевым вариантом обновить обувь. Поместите небольшое количество кошачьего туалета в полиэтиленовый пакет (вам понадобится один пакет на каждую обувь) и оставьте на ночь. Утром уберите кошачий туалет и выбросьте.

Средства для удаления запаха. Специально разработанный спрей для удаления запаха может быть очень эффективным способом избавиться от запахов в обуви. Большинство подобных спреев содержат бактерии и/или ферменты, поглощающие то, что влечет за собой неприятный запах, для быстрого решения проблемы.

Кедровые стельки. Кедровая древесина обладает естественными противогрибковыми свойствами, что делает ее отличным дезодорантом. Положите стельки внутрь обуви, чтобы она дольше оставалась свежей.

Источник: cleanipedia

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