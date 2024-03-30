Сетчатые шторы могут накапливать много грязи и пыли, однако вы все равно можете отстирать их качественно.

Когда дело доходит до стирки сетчатых штор , вы удивитесь, сколько пыли и грязи могут удерживать эти удобные покрытия.

Сетчатые шторы могут со временем копить много пыли и грязи; они не только улавливают пыль и мусор, попадающий через окно извне, но и контактируют с нашими руками, когда мы их открываем и закрываем. Сетчатые шторы требуют время от времени стирки, чтобы восстановить цвет и качество материала. Однако многие из нас не уверены в том, как безопасно и эффективно стирать сетчатые шторы.

Для тех из вас, кто борется с этим, не беспокойтесь больше: мы написали простой шаг за шагом руководство, которое расскажет вам, как стирать сетчатые шторы правильно!

Как стирать сетчатые шторы

Снимите шторы из окна

Аккуратно снимите штангу со стены и снимите штору со штанги. Если для этого используется лестница, убедитесь, что он расположен на ровной поверхности, и что вы носите обувь с хорошим сцеплением.

Предварительно обработайте любые пятна

Некоторые пятна могут оказаться достаточно устойчивыми к обычной стирке, поэтому лучше предварительно обработать любые пятна во время стирки сетчатых штор. Некоторые бренды качественного белья предлагают редкие стиральные средства, которые легко использовать для предварительной обработки и обычно обеспечивают фантастические результаты. Всегда проверяйте и следуйте инструкциям на этикетке выбранного продукта перед нанесением, чтобы убедиться, что этот метод подходит, и сначала проверьте небольшой незаметный участок. Нанесите выбранный продукт на пятно, убедившись, что вы также нанесли немного на обратную сторону пятна. Никогда не трите штору об одно, пытаясь удалить пятно, поскольку это приведет к дальнейшему распространению следа.

Установите стиральную машину на правильную настройку для стирки сетчатых штор

Чтобы сетчатые шторы были белыми, нужно установить стиральную машину на щадящий режим с прохладной температурой. Вам также нужно будет использовать средство для стирки щекотливых вещей. Проверьте этикетку, чтобы выбрать правильную дозировку. Использование качественного стирального средства поможет вам удалить пятна при более низких температурах.

Высушите сетчатые шторы

После того, как вы закончите стирать сетчатые шторы, самый простой способ высушить их – положить их обратно на штангу и дать им высохнуть равномерно и естественным путем. Однако перед этим лучше почистить окно, чтобы ваши свежие сетчатые шторы не собирали грязь. После того, как окно очищено, все, что осталось, это надеть штору обратно на стержень, чтобы она высохла. Во время высыхания штора может слегка капать – оставьте полотенца внизу и следите за мокрыми пятнами во избежание скольжения. Нельзя сушить сетчатые шторы в сушильной машине, так как это приведет к усадке материала.

Стирка сетчатых штор не должна быть сложной: приведенные выше шаги должны мгновенно заставить ваши шторы пахнуть свежестью и выглядеть великолепно.

Ключевые шаги:

Предварительно обработайте любые пятна жидким стиральным средством.

Заметьте, что стирать сетчатые шторы следует в деликатном режиме при низкой температуре во избежание повреждения.

Помните об использовании моющего средства, предназначенного для стирки деликатных материалов. Просто следуйте инструкциям на этикетке, чтобы узнать дозировку.

Сушите сетчатые шторы естественным путём – не сушите в сушильной машине.

Источник: cleanipedia

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