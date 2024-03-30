Отбеливатель может быть полезным чистящим средством, но он также может вызвать пятна на ваших любимых вещах.

Мы все знаем, что отбеливатель является сильным моющим средством, которое справляется с бактериями и микробами, но какими бы осторожными мы ни были при уборке, пятна от отбеливателя все равно случаются, и когда они случаются, начинается паника.

Большинство из нас не слышали, как вывести пятна от отбеливателя, поскольку считаем, что с ними не справиться. К счастью, если немного подумать, это не так – поэтому мы составили это пошаговое руководство по удалению пятен от отбеливателя с обычных домашних поверхностей.

Как вывести пятна от отбеливателя из волокон ковра и обивки

На самом деле существует только один способ вывести пятна от отбеливателя из ковров или обивки, и это нужно сделать немедленно, пока отбеливатель не изменит цвет волокон:

Имея дело с такими мощными моющими средствами, как отбеливатель, важно принять соответствующие меры безопасности. Защищайте руки и одежду, работайте в хорошо проветриваемом помещении и проверяйте этикетку на бутылке, чтобы получить дополнительные инструкции по безопасности.

Возьмите чистую белую ткань и промокните излишки отбеливателя из пятна. Не трите пятно, иначе вы увеличите размер пятна и протолкнете его дальше в волокна ковра или обивки.

Нанесите на пятно раствор для мытья посуды и воды и смокните больше отбеливателя. Вы также можете попробовать разбавленный белый уксус, но учтите, что запах может быть относительно сильным в сочетании с отбеливателем.

Промойте участок чистой холодной водой

Положите бумажные полотенца на пятно, чтобы впитать как можно больше воды . Когда участок высохнет, протрите его пылесосом. Наслаждайтесь результатом, потому что вам удалось вывести пятна от отбеливателя. Как вывести пятна от отбеливателя из металла Да, отбеливатель также может влиять на металл! Он тускнеет на поверхности многих металлических предметов, поэтому соблюдайте осторожность, используя его для очистки. Избегайте пятен от отбеливателя, следуя следующим советам: Никогда не используйте отбеливатель для дезинфекции ювелирных изделий или чистки серебряных столовых приборов, например, они, вероятно, почернеют. Используйте коммерческое средство для чистки серебра (следуйте инструкциям на этикетке), чтобы удалить любые пятна. Отбеливатель является едким веществом, поэтому всегда используйте холодную чистую воду, чтобы смыть чистый отбеливатель с металлических поверхностей, прежде чем он нанесет вред. Используйте альтернативные методы уничтожения микробов на металлических предметах, например воздействие кипятка (после этого осторожно высушите его и будьте осторожны при использовании горячей воды).

Источник: cleanipedia

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