Благодаря нескольким хитростям, посадить и вырастить огурцы на рассаду не составит труда перед летним сезоном.

Огурцы любят тепло и требуют почвы, прогретой минимум до 18 градусов, а ночью температура воздуха не должна опускаться ниже 15 градусов. Поэтому проще всего высаживать их ближе к началу лета. В центральных регионах такие условия устанавливаются обычно в июне, что делает этот месяц идеальным для посадки рассады огурцов.

Тем не менее, в отапливаемой теплице можно начинать выращивание уже в апреле. Если же вы садите огурцы на уличные грядки, то это лучше делать в июле, чтобы успеть собрать хороший урожай к концу лета.

Оптимальный возраст рассады для высадки в открытый грунт — 15–20 дней после появления всходов. Огурцы, выращенные дольше этого срока, становятся менее устойчивыми к пересадке и могут испытывать больший стресс, что негативно сказывается на их приживаемости.

Чтобы правильно посадить огурцы через рассаду, вам потребуется:

Подготовить ёмкости: для огурцов лучше использовать отдельные стаканчики объемом 200–500 мл с дренажными отверстиями на дне. Наполните стаканчики универсальной почвой для рассады, оставив 1 см свободным от края, и уплотните ее.

Сделайте небольшие отверстия в грунте глубиной 1 см и разместите в них по одному семени. Закройте семена землей и увлажните поверхность водой комнатной температуры.

После накройте стаканчики стеклом, пищевой пленкой или полиэтиленовым пакетом для создания парникового эффекта.

Обеспечьте оптимальные условия для прорастания: держите рассаду в теплом месте с температурой 23–28 градусов и обеспечьте ей свет. Если необходимо, используйте фитолампы для растений.

Дождитесь появления всходов: убедитесь, что почва остается влажной, и проветривайте укрытие каждый день. После появления всходов, перенесите рассаду в более прохладное место с температурой 20–22 градуса и обеспечьте ей достаточное освещение.

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