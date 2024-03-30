Независимо от того, очень ли вы обреженный человек или нет, рано или поздно вам придется выводить пятна от чая.

Если вам нравится утренняя чашка чая, вам нужно будет знать, как вывести пятна от него. Ненамеренное пролитие является частью жизни, но, к счастью, это не должно испортить вам день. Вот что делать:

Как вывести пятна от чая из одежды

Смойте как можно больше чая.

Замочите одежду в теплой воде с небольшим количеством пятновыводителя. Проверьте бутылку или пакет, чтобы узнать, сколько вам нужно.

Через час выньте одежду и постирайте ее в стиральной машине как обычно.

У вас нет под рукой средства, чтобы вывести пятна? Вместо этого попробуйте следующий способ:

Медленно наливайте теплую воду на пятно, чтобы оно стекало на другую сторону. Продолжайте делать это не менее 15 секунд.

Натрите несколько капель стирального порошка прямо на обе стороны пятна от чая. Продолжайте втирать, пока не образуется пена.

Смойте моющее средство.

Положите одежду в стиральную машину и постирайте как обычно. Вот вам и удалось вывести пятна от чая.

Как вывести пятна от старого чая из одежды?

Если ваша любимая рубашка вышла из стирки со стойким пятном от чая, еще не все потеряно. Бороться с пятном можно с помощью белого уксуса.

Смешайте равное количество белого уксуса, стирального порошка и воды, пока не получите пасту (вам понадобится примерно две столовые ложки каждого).

Используйте старую зубную щетку, чтобы втереть пасту в пятно. Если ваша одежда не выдерживает чистку (например, из-за того, что она шерстяная или деликатная), просто используйте чистую белую ткань или пальцы.

Смойте пасту.

Повторите, если пятно все еще очень заметно.

Стирать в машине как обычно.

Чтобы вывести пятна от чая на одежде, можно использовать пищевую соду (она же бикарбонат).

Сначала смочите одежду теплой водой.

Насыпьте чайную ложку соды на пятно и вотрите ее в ткань.

Оставьте по крайней мере час, прежде чем смывать.

Источник: cleanipedia

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