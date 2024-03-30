К сожалению, на белой одежде часто встречаются пятна, однако эти пятна не означают, что вам нужно выбросить свою любимую белую одежду.

В этом руководстве мы покажем вам, как вывести пятна из белой одежды простыми шагами с помощью некоторых обычных бытовых средств из ваших собственных шкафов.

Как вывести пятна с белой одежды: главные советы

Когда дело доходит до удаления пятен из белой одежды, есть несколько важных ключевых советов, которые вы должны знать, прежде чем начать.

Не отбеливайте желтые пятна.

Избегайте хлорированного отбеливателя, так как он может потемнеть пятно.

Не используйте темную ткань или полотенце, чтобы потереть пятно.

Темные цвета могут ухудшить пятно, особенно если они случайно приведут к цветопередаче.

Если вы не уверены, с каким пятном имеете дело, не используйте горячую воду.

Тепло может привести к отверждению белковых пятен, таких как кровь, яйцо или молоко.

Не гладьте, не гладьте и не сушите в машине запятнанную одежду, так как жара вызывает закрепление пятен.

Вместо этого дайте вещам высохнуть на естественном солнечном свете. Как вывести пятна из белой одежды с помощью белого уксуса Белый уксус – это жидкость, которая найдется в шкафу большинства домохозяйств. Вот шаги, как вывести пятна из белой одежды с помощью белого уксуса от желтых пятен пота до пятен крови. Налейте белый уксус прямо на пятно. Для пятна от пота или следов от дезодоранта налейте немного белого уксуса прямо на пятно. Осторожно вотрите белый уксус в пятно. Втирайте белый уксус в пятно, чтобы убедиться, что оно полностью покрыто. Стирать в обычном режиме стирки. Чтобы вывести пятно из белой одежды, покройте его уксусом, стирайте одежду в обычной программе стирки в стиральной машине. Не забудьте проверить этикетку по уходу, чтобы убедиться, что вы соблюдаете советы производителя по чистке предмета одежды.

Источник: cleanipedia

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