Чтобы избежать этого, действуйте быстро и воспользуйтесь этими советами, чтобы очистить пятна с матраса.

Бороться с этим вряд ли весело, но удалить пятна от мочи с матраса на самом деле может оказаться достаточно простым, если действовать быстро и воспринимать ситуацию деликатно и разумно.

Вся моча (животные и человека) состоит из кристаллов мочевой кислоты, поэтому чтобы навсегда удалить кислоту, запах и бактерии и надлежащим образом очистить мочу с матрацной ткани и постельного белья, лучше всего использовать очистительный раствор на основе ферментов.

Как удалить пятна от мочи с матраса

Смокните излишек мочи, а затем разденьте кровать

Используйте сухое полотенце, ткань или бумажные салфетки, чтобы слегка промокнуть избыток мочи, а затем разденьте кровать. Избегайте трения пятна, так как это только распространит мочу поглубже в матрас.

Добавьте пищевую соду в зону поражения

Посыпьте пищевую соду на пораженный участок, чтобы впитать остатки влаги.

Сделайте раствор из стирального порошка и воды

Сделайте раствор из биологического стирального порошка. Кроме того, если вы не против запаха (который вначале может быть несколько сильным), вы можете попробовать раствор одной части белого уксуса на одну часть теплой воды.

Распылите на пятно и оставьте на три-пять минут

Распылите выбранный раствор на пятно и оставьте на 3-5 минут. Вы должны использовать достаточное пятновыводитель, чтобы компенсировать количество мочи, которая просочилась в матрас, прежде чем оставить его сушиться на воздухе. Если вы используете коммерческое средство для удаления пятен, всегда внимательно следуйте инструкциям на упаковке продукта, обязательно надевайте защитные перчатки и открывайте окна для проветривания.

Повторите первый шаг

Повторите первый шаг, промокнув влагу полотенцем или сухой тканью. Это необходимо для того, чтобы удалить какие-либо остаточные пятна мочи и предотвратить образование плесени, поэтому постарайтесь, чтобы матрас был как можно более сухим.

Посыпьте пищевой содой весь матрас

Поверните пищевую соду и посыпьте весь матрас. Матрацу нужно дать время, чтобы полностью высохнуть – по крайней мере 18 часов – поэтому вам следует приготовить другое место для сна и оставить его сохнуть на ночь.

Пропыленосите пищевую соду и оставьте проветриваться

Соберите пылесосом пищевую соду и поднесите матрас наружу или в хорошо проветриваемом месте, чтобы позволить воздуху циркулировать и устранить остатки запаха. Теперь можете порадоваться – вам удалось удалить пятна от мочи ч матраса.

Источник: cleanipedia

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