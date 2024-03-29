Иногда всем ответственным владельцам автомобилей нужно думать о том, как промыть радиатор печки.

Если радиатор печки в машине сильно загрязнен, это может представлять опасность в виде перегрева двигателя и недостаточного отопления салона. Бережный владелец автомобиля должен понимать, что промыть радиатор – это важный шаг в уходе за его четырехколесным другом.

У нас есть для вас хорошая новость, которая заключается в том, что радиатор печки можно промыть без снятия его с машины. Это сбережет ваши ресурсы, но при этом будет не менее эффективным.

Пошаговая инструкция, как промыть радиатор печки

Шаг 1. Подготовьте машину

Перед началом делать убедитесь, что ваш радиатор не горяч. Если это все же так, то подождите, пока он остынет. Далее выполните следующее: чтобы иметь лучший доступ к радиатору, поднимите переднюю часть машины.

Шаг 2. Слейте старый антифриз

Вам необходимо открыть сливной кран радиатора. Он должен содержаться в нижней части. Вам нужно быть внимательным и следить за тем, чтобы старый охладитель собирался в баке, собирающем жидкости.