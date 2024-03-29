Если радиатор печки в машине сильно загрязнен, это может представлять опасность в виде перегрева двигателя и недостаточного отопления салона. Бережный владелец автомобиля должен понимать, что промыть радиатор – это важный шаг в уходе за его четырехколесным другом.
У нас есть для вас хорошая новость, которая заключается в том, что радиатор печки можно промыть без снятия его с машины. Это сбережет ваши ресурсы, но при этом будет не менее эффективным.
Пошаговая инструкция, как промыть радиатор печки
Шаг 1. Подготовьте машину
Перед началом делать убедитесь, что ваш радиатор не горяч. Если это все же так, то подождите, пока он остынет. Далее выполните следующее: чтобы иметь лучший доступ к радиатору, поднимите переднюю часть машины.
Шаг 2. Слейте старый антифриз
Вам необходимо открыть сливной кран радиатора. Он должен содержаться в нижней части. Вам нужно быть внимательным и следить за тем, чтобы старый охладитель собирался в баке, собирающем жидкости.
Шаг 3. Подготовьте к промывке
Следующий шаг, который вам нужно сделать – это открыть капот и найти радиатор печи. Он должен быть расположен у ограждения салона. Затем выключите шланги от радиатора. Здесь пригодятся отвертки или гаечный ключ.
Шаг 4. Теперь следует промыть радиатор печки
Теперь вам следует подключить шланги. Возьмите один конец шланга и подключите его к одному отсоединенному шлангу радиатора печи, а другой конец - к крану для подачи охладителя. Запустите двигатель. Включите отопление в салоне на максимум. Откройте кран для циркулирования антифриза с помощью системы печи. Когда выходящая жидкость станет чистой, вы можете прекратить промывать систему.
Шаг 5. Конец работы
Это уже последний шаг, который вам следует сделать после того, как вы смогли промыть радиатор печки. Выключите шланги и закройте кран. Убедитесь, что все соединения герметичны. Заполните радиатор чистым охладителем.
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