Пятна на сиденьях автомобиля могут казаться слишком страшными и пугающими, но вам не стоит бояться их, ведь всего два домашних продукта помогут их удалить.

Все любят ездить в авто на чистых сиденьях, но, независимо от того, из какого материала состоит их обивка, со временем они становятся очень грязными и укрыться пятнами . Однако вы все равно можете почистить их и удалить все пятна самостоятельно, не обращаясь к специалистам.

Как удалить пятна с тканевых сидений

Используйте соду

Чтобы попробовать этот способ, нужно взять пищевую соду и 1 литр обычной воды. Это средство очень популярно, ведь действительно хорошо справляется со всеми загрязнениями.

Итак, чтобы удалить ненавистные пятна на сиденьях, вам необходимо взять емкость, налить в нее воду, а затем насыпать туда 2 столовые ложки соды. Когда вы сделали это средство, нанесите его на щетку и потрите сиденье.

Попробуйте белый уксус и пищевую соду

Чтобы удалить пятна с сидений автомобиля, вы можете использовать эти два домашних продукта, соединив их. Уксус очень известен своей способностью убивать микробы и уничтожать загрязнения.

Чтобы удалить пятна с сидений, возьмите соду и посыпьте ее на пораженные места. Когда вы посыпали соду, полейте ее уксусом. Эти два продукта сконтактируют и образуют пену. Когда это произойдет, вы сможете спокойно отчистить загрязнение щеткой или губкой (учитывайте материал обивки).

Как удалить неприятный запах

Посыпьте сиденье автомобиля содой

Если ваши сиденья в автомобиле имеют плохой запах, вы можете снова использовать пищевую соду. Просто посыпьте ее на сиденье и все. А если вы сделаете это на ночь, то у соды будет больше времени, чтобы подействовать.

Сода отлично борется с кислотными веществами. На утро вы сможете убрать остатки нового порошка с помощью пылесоса.

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