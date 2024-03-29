В то время как утилизация мусора предлагает определенный уровень удобства пользователя, запахи, остающиеся в утилизации, могут стать слишком сильными.

Утилизация мусора дает владельцам домов чистый и быстрый способ удаления некоторых пищевых отходов, но ужасный запах мусора может возникнуть в зависимости от того, что выбрасывается на утилизацию.

Некоторые продукты, такие как скорлупа, жир и масло, нельзя отправлять в мусоропровод. Фруктовые косточки, остатки фруктов, овощей, вареное мясо и мелкие кости можно выбрасывать в свалку, но если ее не очищать регулярно, эти продукты могут разрушаться в канализации, создавая неприятный запах.

Как избавиться от запаха от мусора

Во время использования мусоросборника запустите холодную воду, чтобы помочь смыть пищевые отходы в канализацию, и промойте внутреннюю часть мусоросборника. Если мусоросборник начинает неприятно пахнуть, вам нужно принять меры по очистке и дезодорации прибора.

Пищевая сода и белый уксус

Один из самых простых способов избавиться от запаха мусора – добавление примерно одной четверти стакана пищевой соды в утилизацию, а затем добавьте одну чашку белого уксуса. Комбинация этих двух продуктов уничтожает бактерии и микробы, вызывающие неприятный запах, а также очищает минеральные отложения из внутренней части канализации.

Подождите около пяти-десяти минут, пока пищевая сода и белый уксус съедят все пищевые отходы. Через 10 минут промойте помойку холодной водой.

Как избавиться от запаха мусора с помощью соли и льда

Проточная вода в канализацию помогает смазать лезвия и смыть остатки пищи в канализацию. Соль и лед можно использовать в подобных целях, как метод очистки и дезодорации блока утилизации. Соль нейтрализует любые запахи, а лед физически удаляет налипшую грязь. Кроме того, лед может помочь заточить лезвия для утилизации, уменьшая количество пищевых отходов, застрявших в мусорнике.

Насыпьте несколько кубиков льда в помойку, затем добавьте горсть соли. Включите мусоросборник, чтобы разбить кубики льда и рассеять соль внутри контейнера. Повторите, если необходимо, чтобы избавиться от запаха.

Молотые корки цитрусовых

Выбрасывать полную апельсиновую шкурку в мусоропровод не очень хорошая идея. Кожа может закупорить лезвия или забить дренаж. Однако, если вы измельчите кожуру цитрусовых, это может быть очень эффективным способом избавиться от неприятного запаха мусора. Выберите какие-либо цитрусовые, которые есть у вас под рукой, или выберите определенный вид фруктов, если вы имеете в виду определенный запах.

Очистите фрукты, а цедру цитрусовых измельчите на мелкие кусочки. Включите мусоросборник и запустите холодную воду в канализацию. Измельченную кожуру цитрусовых добавьте в утилизацию. Цитрусовые масла умерщвляют бактерии и грибки, вызывающие неприятный запах, заменяя запах цитрусовым ароматом.

Чистящий порошок

Не каждый тип чистящего порошка подходит для утилизации мусора, поэтому прежде чем покупать чистящий порошок для очистки и дезодорации мусора, важно исследовать продукт, чтобы найти чистящий порошок, который безопасно использовать для этой цели.

Когда вы нашли безопасный вариант, высыпьте примерно полстакана порошка для чистки в помойку. Добавьте немного холодной воды, чтобы порошок слипся, а затем дайте веществу постоять в мусорнике примерно на 15 минут. Затем включите канализацию и запустите холодную воду. Это поможет очистить лезвия, избавиться от запаха мусора и смыть чистящий порошок в канализацию.

Источник: thespruce

Читайте также:

Как избавиться от запахов приготовления пищи: мгновенный способ

Как избавиться от неприятного запаха в вашем холодильнике и морозильной камере: простой лайфхак

Как вывести из помещения запах горелого: поможет один интересный лайфхак