Большинство засоров в раковинах возникает из-за сочетания волос, жира, остатков мыла и теплой воды, попавших в сливной сифон под сливным отверстием.

Случайные засоры в раковине , ванночке или ливне в душе являются частью нашей жизни, и обычно они вызваны локальными засорениями в дренажном сифоне или дренажной ветке для одного прибора.

Однако, если у вас есть несколько приборов, которые медленно или вообще не стекают, проблема может быть в основном ливне или канализационной линии вашего дома.

Вот как прочистить слив раковины с помощью плужера:

Подготовьтесь к погружению

Если вы работаете с раковиной для ванной комнаты, закройте переливное отверстие раковины, расположенное в верхней части чаши раковины, прямо под краем. Закройте отверстие куском клейкой ленты или набейте влажной тряпкой.

Если вы работаете с ванной, наклейте клейкую ленту на переливное отверстие в передней части ванной.

Если засор находится в кухонной раковине, поднимите съемное ситечко корзины. Если засор находится в раковине ванной, снимите сливную пробку. Попытайтесь поднять его или повернуть и поднять.

Залейте водой

Наполните чашу раковины, ванную или душевую кабину несколькими дюймами воды. Это позволит чашке поршня образовать плотное уплотнение и позже хорошо прочистить слив раковины.

Загерметизуйте поршень

Поместите поршень чашки над сливным отверстием и убедитесь, что он прилегает к поверхности вокруг слива.

Используйте свой поршень

Используя быстрые, резкие погружения, накачайте вверх и вниз несколько раз, чтобы попытаться прочистить слив раковины. Возможно, вам понадобится подержать руку над клейкой лентой или влажной тряпкой, закрывающей переливное отверстие – давление воздуха, вызванное движением погружения, может привести к ослаблению ленты.

Запустить воду

Дайте крану поработать в течение минуты или двух после того, как ливень станет чистым. После этого вы сможете убедиться, чтобы вам удалось прочистить слив раковины.

Замените пробку

Снимите уплотнитель переливного отверстия и замените сливную пробку или корзину, когда вы смогли очистить слив раковины до конца.

Источник: thespruce

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