Случайные засоры в раковине , ванночке или ливне в душе являются частью нашей жизни, и обычно они вызваны локальными засорениями в дренажном сифоне или дренажной ветке для одного прибора.
Однако, если у вас есть несколько приборов, которые медленно или вообще не стекают, проблема может быть в основном ливне или канализационной линии вашего дома.
Вот как прочистить слив раковины с помощью плужера:
Подготовьтесь к погружению
Если вы работаете с раковиной для ванной комнаты, закройте переливное отверстие раковины, расположенное в верхней части чаши раковины, прямо под краем. Закройте отверстие куском клейкой ленты или набейте влажной тряпкой.
Если вы работаете с ванной, наклейте клейкую ленту на переливное отверстие в передней части ванной.
Если засор находится в кухонной раковине, поднимите съемное ситечко корзины. Если засор находится в раковине ванной, снимите сливную пробку. Попытайтесь поднять его или повернуть и поднять.
Залейте водой
Наполните чашу раковины, ванную или душевую кабину несколькими дюймами воды. Это позволит чашке поршня образовать плотное уплотнение и позже хорошо прочистить слив раковины.
Загерметизуйте поршень
Поместите поршень чашки над сливным отверстием и убедитесь, что он прилегает к поверхности вокруг слива.
Используйте свой поршень
Используя быстрые, резкие погружения, накачайте вверх и вниз несколько раз, чтобы попытаться прочистить слив раковины. Возможно, вам понадобится подержать руку над клейкой лентой или влажной тряпкой, закрывающей переливное отверстие – давление воздуха, вызванное движением погружения, может привести к ослаблению ленты.
Запустить воду
Дайте крану поработать в течение минуты или двух после того, как ливень станет чистым. После этого вы сможете убедиться, чтобы вам удалось прочистить слив раковины.
Замените пробку
Снимите уплотнитель переливного отверстия и замените сливную пробку или корзину, когда вы смогли очистить слив раковины до конца.
Источник: thespruce
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