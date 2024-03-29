Сеять перец на рассаду можно и в апреле, но делать это следует не только учитывая сорта овоща, но и зная наиболее благоприятные дни.

Для того чтобы посеять перец в апреле и в будущем получить хороший урожай, следует отдать предпочтение сортам, которые созревают дольше 120 дней.

Согласно посевному календарю, для посева перца станут благоприятными следующие дни: 10-15, 25 апреля. Зерна перца, посеянные в эти дни, быстро прорастут, а рассада будет здоровой, крепкой и в будущем растение порадует хорошим урожаем.

Вцелом, благоприятные дни для посева/посадки овощных культур — 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23, 25-30 апреля.

Также есть наименее благоприятные дни, чтобы посеять перец на рассаду в апреле. Это, как предупреждает «Зеленая усадьба», 3, 4, 7-9, 24 апреля.

Огородники считают, что если посеять перец на рассаду в эти дни апреля, рассада будет слабой, а урожай минимальным.

Когда сеять перец на рассаду в апреле.

Отметим, что для того чтобы посеять перец на рассаду необходимо правильно подобрать грунт. Самый простой способ – купить уже готовый. Другой вариант – подготовить грунт самостоятельно. Для этого следует смешать перегной, землю из собственного огорода и песок в пропорциях 3:3:4. Комочков быть не должно.

Кроме того, собственно подготовленный грунт необходимо продезинфицировать. Опытные огородники советуют хорошо прогреть такую ​​землю при температуре 80-90 °С в духовке в течение 30 мин или несколько минут подержать в микроволновке.

Когда сеять перец на рассаду в апреле.

Если выбран вариант дезинфекции в духовке, для этого на противень стелят пергамент или фольгу, высыпают землю, заливают кипятком и ставят в духовку.

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