С этими легкими и простыми заправками, которые можно приготовить на скорую руку, салат с молодой капустой будет смаковать еще лучше, еще оригинальнее.

Салаты из молодой капусты свежие, легкие, богатые витаминами и такие вкусные после холодной зимы.

Рецептом самого простого, но вкусного салата из молодой капусты и решила поделиться фудблогер Анна.

Ингредиенты следует подготовить такие: молодая капуста, огурец, укроп, вареные яйца, сметана или майонез, соль, черный перец.

Ход приготовления салата из молодой капусты, как говорится, проще не бывает. Молодую капусту нарезаем, добавляем соль и немного приминаем руками. Следующий шаг – нарезаем огурец, укроп, вареные яйца. Добавляем в капусту ингредиенты и посыпаем солью и черным перцем.

Салат из молодой капусты.

Заправлять такой салат из молодой капусты кулинар предлагает сметаной или майонезом. В свою очередь подписчики на страницу фудблогера поделились своими рецептами вкусных заправок в салат из молодой капусты.

«Капуста+сладкий перец. Соус: авокадо, зубчик чеснока, укроп, оливковое масло 2 ст. л., соль и перец по вкусу. Все взбить блендером и заправить салат. По желанию, добавляю немного чили и кешью», - рассказала одна из подписчиц свой рецепт.

Еще одна подписчица рассказала, что готовит салат из молодой капусты с огурцом, укропом, зеленым луком. А заправляет оливковым маслом с добавлением сахара и лимонного сока.

Подчеркнем, что молодая капуста содержит в себе практически все группы витаминов и полезных микроэлементов.

Капуста защищает организм от появления язв, развития онкологии, лишнего веса, потери зрения. Молодую капусту даже используют в косметологии, особенно в приготовлении масок для лица в домашних условиях. Она хорошо увлажняет и осветляет кожу, делает ее более упругой и гладкой.

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