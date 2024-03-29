Салаты из молодой капусты свежие, легкие, богатые витаминами и такие вкусные после холодной зимы.
Рецептом самого простого, но вкусного салата из молодой капусты и решила поделиться фудблогер Анна.
Ингредиенты следует подготовить такие: молодая капуста, огурец, укроп, вареные яйца, сметана или майонез, соль, черный перец.
Ход приготовления салата из молодой капусты, как говорится, проще не бывает. Молодую капусту нарезаем, добавляем соль и немного приминаем руками. Следующий шаг – нарезаем огурец, укроп, вареные яйца. Добавляем в капусту ингредиенты и посыпаем солью и черным перцем.
Салат из молодой капусты.
Заправлять такой салат из молодой капусты кулинар предлагает сметаной или майонезом. В свою очередь подписчики на страницу фудблогера поделились своими рецептами вкусных заправок в салат из молодой капусты.
«Капуста+сладкий перец. Соус: авокадо, зубчик чеснока, укроп, оливковое масло 2 ст. л., соль и перец по вкусу. Все взбить блендером и заправить салат. По желанию, добавляю немного чили и кешью», - рассказала одна из подписчиц свой рецепт.
Еще одна подписчица рассказала, что готовит салат из молодой капусты с огурцом, укропом, зеленым луком. А заправляет оливковым маслом с добавлением сахара и лимонного сока.
Подчеркнем, что молодая капуста содержит в себе практически все группы витаминов и полезных микроэлементов.
Капуста защищает организм от появления язв, развития онкологии, лишнего веса, потери зрения. Молодую капусту даже используют в косметологии, особенно в приготовлении масок для лица в домашних условиях. Она хорошо увлажняет и осветляет кожу, делает ее более упругой и гладкой.
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